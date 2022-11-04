Настя благодарит судьбу за рождение сына. Фото: из личного архива героини публикации

Анастасия Трифонова из Усть-Илимска Иркутской области стала новой героиней популярного шоу «Беременна в 16». Свою историю она решилась рассказать на всю страну в эфире телеканала «Ю». Выпуск уже вышел в эфир, 2 ноября. «КП» - Иркутск» узнала подробности, посмотрев программу.

Беременна в 16: Настя из Усть-Илимска

Беременность была запланированной

- Уже несколько дней я плохо сплю. Просыпаюсь в пять утра и не могу уснуть. Я вспомнила, что именно так у меня было во время первой беременности, - вот так начала свой рассказ героиня шоу Анастасия Трифонова.

В кадре – юная невысокая девушка с каштановыми волосами и в полосатой рубашке. Заметно, что слегка нервничает. Выдают глаза, которые она периодически опускает в пол, и руки, теребящие край одежды. Но девушка откровенно отвечает на вопросы продюсеров реалити-шоу. История Насти уникальна тем, что в отличие от других участниц программы, стать мамой в столь юном возрасте она планировала осознанно. Более того – у Насти это уже была вторая беременность. Но обо всем по порядку.

Для Насти это уже была вторая беременность. Фото: из личного архива героини публикации

- Я живу с мамой, папой и братом. Дома часто бывают скандалы. С отцом постоянно ругаемся. Такой характер у него, что нужно всем испортить настроение, - рассказывает в кадре Анастасия. – Папа – водитель передвижной ремонтной мастерской. Он основной добытчик в семье. Мама работает сортировщицей на пилораме. И, видимо, отец считает, что раз он больше вкладывает в семью, он вправе командовать всеми нами. Я хочу жить вне родительского дома. И я не хочу такую семью как у родителей. Я хочу, чтобы мой ребенок видел, что родители друг друга любят.

Желание Насти поддерживает ее молодой человек Андрей. Ему 18 лет. Ребята познакомились в соцсетях и к моменту начала съемок встречались уже полтора года. Родители Насти выбор своей дочери не одобряли. И вот почему: молодой человек успел отбыть срок в тюрьме за кражу велосипеда. Саму же Настю этот факт из биографии любимого совсем не смущал. Когда Андрей вернулся из мест лишения свободы, сделал предложение возлюбленной. А вскоре девушка узнала, что беременна. Во второй раз.

- О первой беременности узнала до того, как Андрея посадили, - рассказывает Анастасия. - Тогда, вопреки всем страхам стать родителями, мы решили оставить малыша. На УЗИ сказали срок – 8 недель. А еще через неделю я снова оказалась в стенах больницы. Беременность замерла. Было больно, ведь мы уже строили планы на будущее, где будем втроем. А потом Андрея посадили, и когда он вышел из тюрьмы, мы решили, что хотим семью и нам нужен ребенок!

История Насти уникальна тем, что в отличие от других участниц программы, стать мамой в столь юном возрасте она планировала осознанно. Фото: из личного архива героини публикации

О новой беременности влюбленные сообщили родителям. Новость, признаться, их не сильно обрадовала. Более того – ко всему прочему Андрей еще и безработный. Кто и на что будет содержать семью? А найти нормальное место с достойной зарплатой с судимостью и без образования – задачка из задачек. Но об аборте речи не было. Настя и Андрей были непреклонны. Мол, квартиру снимем, работу найдем. Дело, так сказать, наживное.

Время шло, живот у Насти рос, а молодой человек так и не мог найти способ обеспечивать свою семью. Трудиться за копейки не горел желанием, а вместо собеседований предпочитал проводить время с друзьями. Такая ситуация не устраивала ни Настю, ни родителей. Градус отношений внутри пары нарастал с каждой минутой выпуска. К тому же Настя нашла в телефоне Андрея переписку с другой девушкой.

- Было обидно, что пока я жду ребенка, он пошел гулять с другой, - подметила Анастасия. – Это предательство. Его любимый человек ему полностью доверяет, а он так себя ведет. Значит, не любит?

Градус отношений между Настей и ее молодым человеком нарастал с каждой минутой выпуска. Фото: из личного архива героини публикации

Будущая мама засомневалась в том, что молодой человек действительно хочет создать с ней семью и поспешила покинуть его дом. Настя уже морально готовила себя к тому, что скорее всего будет воспитывать ребенка одна. Однако вскоре Андрей вновь появился в ее жизни. Парень обещал взяться за ум и в итоге молодые люди официально расписались.

Рождение Рината

Рожала Настя в местном роддоме. Схватки были долгими и болезненными, в итоге девушке провели кесарево сечение. Вскоре на свет появился маленький Ринат. После выписки молодая пара отправилась жить к родителям Насти. Они обеспечили ребенка необходимым а мама девушки обещала ей помогать в уходе за младенцем.

- Я благодарна очень родителям за то, что они нам помогают – признается Анастасия. - До беременности я очень сильно ругалась с отцом и мамой из-за того, что они меня не понимают. И вот когда я родила, у нас очень сильно поменялись отношения в лучшую сторону!

Схватки были долгими и болезненными, в итоге девушке провели кесарево сечение. Фото: из личного архива героини публикации

В конце выпуска отец Насти обещал молодой семье оплатить первый взнос со съемную квартиру. Андрей все также находился в поисках работы. Девушка мечтала как можно скорее слезть с родительской шеи.

- Мне неудобно перед всеми, кто говорил, что это рано, что вы еще не готовы. Ведь они оказались правы, - признается Анастасия. - Я поняла, что даже если беременность запланированная, то лучше подумать не просто о желании завести ребенка, а о том, что вы сможете ему дать.

Сейчас героине "Беременна в 16" Насте из Усть-Илимска уже 18 лет. Она также живет в своем родном городе. Недавно в своих социальных сетях девушка опубликовала пост с милым видеоклипом о том, как жил и рос маленький Ринат последний год. Настя благодарит судьбу за рождение сына, потому что это лучшее, что могло произойти в ее жизни.

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