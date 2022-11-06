Хозяин, ты балбес!: сделайте это, и ваша собака навсегда перестанет слушаться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посреди рабочего дня раздается звонок. Глядь, на экран – подруга.

- Нагадил! Прямо на подушку! – истеричным голосом вопит Аня, даже не дав мне договорить «Алло»…

Ну, ясно. Речь о Марти, миниатюрном песике породы йоркширский терьер, который живет с ней уже 5 лет.

Питомец, как оказалось, сходил в туалет прямо в детском манеже, где маленький сын Ани учится ползать. И это был эффект полной неожиданности! До сего момента репутация у милого Марти была идеальной. Вот почему подруга и решилась позвонить мне в разгар рабочего дня. Знала, у меня по долгу службы много знакомых кинологов и ветеринаров. И Марти явно сделал этот финт не просто так – на лицо демонстративное поведение.

- Какая Муха укусила Марти? – этот вопрос я адресовала зоопсихологу Анне Корсо.

Она уверяет – приручить можно любого зверя от той-терьера до алабая. За спиной 15 лет опыта и не одна сотня довольных владельцев и укрощенных хвостиков.

Анна Корсо уверяет – приручить можно любого зверя. Фото: Анна Корсо

5 причин, почему собаки не слушаются или внезапно меняют стиль поведения

1. Неправильный выбор питомца – брошенная собака

- Ответ на этот вопрос прост, как и все гениальное, - объясняет Анна Корсо. – Значит, хозяин поощряет то или иное поведение животного. Первая и одна из самых распространенных причин того, что собака становится «неудобной» это неправильный выбор породы. К сожалению, мало кто обращается к специалисту перед тем, как завести питомца, смотрят лишь на внешность. А зря! Это главный принцип. Ритм жизни человека и его животного должен совпадать. Если вы не можете обеспечить шестичасовые прогулки на воздухе тому же хаски, которому это необходимо, ведь собака очень активная, не тащите его в квартиру! Люди думают, мол, другие же справляются, и я справлюсь. Уверяю, это не так!

У каждой породы генетически заложены определенные потребности. В случае, если хозяин не будет их удовлетворять, пес буквально сойдет с ума. Как итог: перевернутые цветочные горшки, порванные обои, сгрызенные диван и тапки. Планируете завести друга? В первую очередь внимательно проштудируйте информацию о каждом претенденте.

2. Дискомфорт дома – лужи на полу

Ваш питомец резко начал справлять малую нужду в квартире? Проверьте температуру воздуха. Собака чувствует себя комфортно при 23-25 градусах.

- Были у меня клиенты, чей лабрадор с наступлением осени оставлял лужи в каждом углу, - говорит зоопсихолог. – Начали копать и выяснили, что в комнатах включены теплые полы. Пес не мог выносить жару, больше пил воды, заставляя почки работать активнее. Отключили полы, проблема исчезла. Запомните: собака не нуждается в дополнительном обогреве.

3. Страхи и фобии – неадекватные реакции

- Восприятие собак практически идентично восприятию трехлетнего ребенка, - говорит Анна. - Даже ругань между членами семьи может сказаться на питомце. Она вызывает страх. Если человеческий гнев будет принят им в свой адрес - разовьются тревожность и страх за свое место в стае. Боясь быть изгнанным, пес примется безудержно метить территорию.

И если малышню страшат истории о монстрах под кроватью, то четвероногих бросает в дрожь от высоких лестниц, раскатов грома или вида ветеринара. Порой резкий испуг накладывает глубокий отпечаток на поведении, из-за чего пушистику понадобится курс консультаций у собачьего психолога.

- Хозяева начинают замечать, что их питомец будто придуривается, - добавляет Анна. - То рванет наутек от гудящего мусоровоза, то заскулит, завидев летящий в воздухе пакет. Такие неадекватные реакции - есть признак психологической травмы. При этом произойти это может даже со взрослыми собаками.

4. Гиперопека – «кусучая» оборона

- Гиперопека это частая проблема любителей декоративных песиков, - уверяет зоопсихолог. - Таская Шарика все время на руках, человек отбирает у него возможность набраться драгоценного опыта: обнюхать сородича, погонять кошку и даже съесть на улице какую-то дрянь. Отсюда появляется боязнь неизведанного, в том числе детей, чье поведение сильно отличается от взрослых. Ребенок дернет за хвост, тыкнет пальцем в глаз, а собака воспринимает это в качестве нападения. «Кусачая» оборона, как правило, не заставит ждать.

- Родители искренне верят, что их сыновья и дочки сами знают, как вести себя с животным. Но откуда? Достаточно в течение месяца разговаривать на эту тему, чтобы даже малыш понял, что таскать и дергать хвостатых нельзя. Не раз сталкивалась с тем, что ребятня даже не знает, что животным тоже больно. Мамы и папы не объяснили.

Хотя и в отношении взрослых собаки бывают кусачими. Гиперопека порождает вседозволенность. Животное начинает управлять хозяином, а е наоборот. Поэтому чуть-что, оскалит зубы.

5. Прохладное отношение – сгрызенная мебель

Противоположная чрезмерной заботе проблема – холод к питомцу. Пока щенок был миленьким, с ним играли и нежились. Как только подрос – интерес у человека пропал.

- Тогда обращать на себя внимание Шарик будет, сгрызая мебель и писая на полу, ведь это проверенный вариант, - комментирует кинолог. - Также есть высокая вероятность развития депрессии из-за чувства ненужности. Основные симптомы: отсутствие аппетита и интереса к играм, агрессия, боязнь людей, нежелание покидать одно место.

КСТАТИ

Типы владельцев, кого никогда не будут слушаться

1 тип: неуверенный в себе или непоследовательный

- Нужно помнить, что для собаки хозяин – это вожак стаи, - объясняет кинолог. - Как люди сами передают лидерство псу? Первое: играют с питомцем, даже если этого не хотят. Инициатива всегда должна исходить от главного. Второе: пропускают «хвостика» впереди себя. Это ошибка 70% владельцев. Выходя из подъезда или гуляя по улице – всегда держим собаку позади, а значит под защитой. Третье: сегодня не разрешают, а завтра на то же самое закрывают глаза – после такого авторитет стремительно падает вниз. Четвертое: кормят питомца раньше мужа и детей. Четвероногий должен четко знать свое место в семейной иерархии. Пятое: позволяют самостоятельно принимать решение, не дождавшись команды. Также не стоит пускать собак в свою кровать. В противном случае, однажды под страхом быть укушенным, вам придется уснуть на диване.

2 тип: истеричка

Еще один признак лидера – спокойствие. В случае, если человек начнет проявлять неадекватное поведение: кричать, бросаться вещами, психовать, то доверие со стороны питомца к нему пропадет.

- К этому же приведет рукоприкладство, - добавляет зоопсихолог. - Пребывая в постоянном напряжении, даже самый преданный друг рано или поздно «даст сдачи».

3 тип: абьюзер

- Случай из практики. У женщины умерла любимая собака и она завела щенка, - вспоминает Анна Корсо. – Но тот ее сразу не устроил. И глупый, и бестолковый, и весь не такой, как надо. Самостоятельно хозяйкой был поставлен «диагноз» - необучаемый. При этом, вместо клички чаще слышалось «дурак», «идиот» и т.п. Я поняла, что проблема кроется далеко не в хвостатом. Спустя месяц обучения командам, Дружок показал хорошие результаты, и тогда владелица от своих слов отказалась.

По словам зоопсихолога, собаки чутко воспринимают каждую интонацию. Они прекрасно понимают оскорбления и тяжело это переносят, теряя уверенность в себе. Борьба с последствиями под силу лишь специалисту.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Дружок должен знать 5 обязательных команд

- Идеальный возраст для начала обучения - 2-3 месяца, - говорит Анна. - Каждая команда должна называться строго определенным словом. Договоритесь об этом со своими домочадцами. Во время тренировок четко произносите слова и всегда награждайте песика за успехи вкусным лакомством. Сразу, а не «потом». С взрослением еда постепенно сменяется поглаживанием или почесыванием за ушком. Помните, у недисциплинированного владельца ничего не получится. Половина успеха – регулярность. Устраивайте игру, а не нудную работу. Важно заканчивать любую тренировку на хорошей ноте и не изматывать питомца.

А знать ваш друг должен 5 обязательных команд: «Ко мне», «Рядом», «Сидеть»,

«Ждать», «Нельзя».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Запрещенные методы воспитания

1. Рукоприкладство;

2. Использование «строгого» (с шипами внутрь) и электрошокового ошейников;

3. Коррекция поведения неприятным звуком (кольца Фишера, банка с монетами или камнями);

4. Отбирание еды, игрушек;

5. Игнорирование животного или его изоляция от домочадцев.

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