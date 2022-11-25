«Говорил, что не хочет серьезных отношений»: сибирячка похудела на 17 кг и влюбила в себя мужчину мечты

Девушка сменила одежду 54-го размера на 44-й. Фото: из личного архива героини публикации

Большую часть своей жизни 26-летняя Надежда Кочнева из Братска была недовольна своей внешностью и фигурой. На протяжении почти десяти лет девушка пыталась сбросить лишний вес. Но вот парадокс: ограничения в еде больше приводили к срывам, чем к заветной цифре на весах. Но все окончательно изменилось в конце лета этого года. За три месяца неотразимая блондинка скинула 23 килограмма. Как ей это удалось?

Дети в школе обзывали толстой

- Я из тех женщин, которые худеют всю жизнь! – начинает свою историю Надежда Кочнева. – Никогда не была маленькой и хрупкой девочкой. Генетически сложилось так, что все в нашем роду довольно крупные, высокие. Например, мой рост 170 см. Дети в школе и во дворе часто обзывали меня толстой. И, конечно, из-за этого у меня появилась куча комплексов…

Будучи еще ученицей старших классов, Надя решила бороться с лишними килограммами. Фото: из личного архива героини публикации

Будучи еще ученицей старших классов, Надя решила бороться с лишними килограммами. Девушка начала активно сбрасывать вес перед школьным выпускным. Причем самым неправильным способом - буквально морила себя жесткими диетами и занятиями спортом.

- Пила только воду или питалась одной гречкой и куриным бульоном, - признается Надежда. – Выходила на пробежку каждый вечер, хоть и ненавижу бегать. Прямо заставляла себя! Конечно, из-за такого режима у меня кружилась голова и в целом ухудшилось самочувствие. Но зато я похудела на целых 10 килограммов! На выпускном была стройняшкой.

Когда школьные парты и учебники остались позади, Надежда перестала следить за фигурой. Учеба в медицинском вузе, студенческие тусовки, свидания с молодыми людьми. Девушка признается, в тот период жизнь била ключом и ей просто было не до спорта и диет. Тем временем, стрелка весов остановилась на цифре 90 килограммов. Но все изменилось, когда сибирячка… влюбилась.

Постоянные диеты и срывы

- Знакомые свели с одним молодым человеком. Его зовут Евгений. Он мне сразу же понравился! Мы начали общаться, но он предупредил, что не хочет никаких серьезных отношений, - признается Надежда. - Меня это невероятно задело. Решила, что хочу быть с ним и сделаю так, чтобы он обратил на меня внимание, разглядел во мне женщину!

Все изменилось, когда сибирячка… влюбилась. Фото: из личного архива героини публикации

Сказано – сделано! Сибирячка вновь включилась в борьбу с лишним весом: записалась на марафон для худеющих и пошла в спортзал. Всего за четыре месяца Надежде удалось скинуть 17 килограммов! План девушки удался. Евгений оценил настойчивость и упорство своей знакомой и между молодыми людьми завязались отношения. Вскоре пара поженилась, а еще спустя время узнали радостную новость – у них будет ребенок! Беременность далась Надежде тяжело, поэтому сибирячка больше уделяла внимание здоровью, а не тому, чтобы поддерживать себя в форме. Когда она отправилась в роддом, ее вес был около 100 килограммов. После того как на свет появился малыш, Надежда решила вновь заняться собой.

- Мне хотелось ловить восхищенные взгляды мужа. Поэтому, восстановившись после родов, я приступила к домашним тренировкам. Делала приседания, качала пресс. Отказалась от жирного и сладкого, - рассказывает Надежда. – Сложнее всего было отказаться от алкоголя. У нас много друзей, мы любим собираться вместе большой компанией за бутылочкой пива или бокалом вина. После таких посиделок у меня утром на весах могло быть плюс три килограмма.

Надежда признается, что похудение давалось ей нелегко. Девушка могла несколько месяцев держать себя в руках, придерживаться здорового питания, терять вес. Но затем срывалась, теряла мотивацию и килограммы возвращались обратно. И так по кругу.

Сменила одежду 54-го размера на 44-й

- В конце концов я убедилась, что лишний вес начинает доставлять мне неудобства, - признается Надежда. – Одежда, которая висела в шкафу, оказалась маленькой, стало тяжело брать ребенка на руки, появилась одышка. А когда я фотографировалась в купальнике, то и дело старалась прикрыть проблемные места. В августе этого года я решила опять принять участие в марафоне. Вновь восстановила режим питания, начала тренировки в зале. В итоге за первый месяц я скинула 7 килограммов! И тут я поняла, что спорт и правильное питание должны стать постоянной частью моей жизни. Иначе я так и буду срываться…

Надежда признается, что похудение давалось ей нелегко. Фото: из личного архива героини публикации

Осознав это, Надежда признается, что ей стало проще следить за собой. За три месяца вес девушки упал с 90 до 67 килограммов. И если раньше сибирячке приходилось испытывать проблемы в выборе одежды, сейчас этого нет. Теперь Надежда с легкостью находит на вешалках в магазинах вещи 44-ого размера вместо привычного 54-ого. Сибирячка практически каждый день проводит в спортзале. У нее в расписании: фитнес, pole dance и тверк. А что с питанием?

Сибирячка практически каждый день проводит в спортзале. У нее в расписании: фитнес, pole dance и тверк. Фото: из личного архива героини публикации

- Я исключила из своего рациона картошку, сладкое. Заменила алкогольные напитки на безалкогольные. Я поняла, что раньше это было для меня способом расслабиться, получить удовольствие. Но сейчас я нахожу расслабление в танцах и спорте, - рассказывает Надежда. – Ем рыбу, мясо, курицу, яйца. Добавила в рацион крупы. Раньше каши не ела совсем. Приобрела духовку-гриль и теперь готовлю все в ней!

Благодаря спорту и правильному питанию, Надежда обрела не только новую фигуру. Девушка полностью переосмыслила свою жизнь. У нее пропали комплексы, она начала чувствовать себя увереннее и раскрепощеннее, поднялась самооценка.

Надежда обрела не только новую фигуру, но и полностью переосмыслила свою жизнь. Фото: из личного архива героини публикации

- Раньше я была очень ревнивой. Но теперь, когда я довольна своей внешностью и телом, я перестала об этом думать. Вообще я поняла, что раньше я худела для кого-то. А сейчас с уверенностью могу сказать, что делаю это только для себя! – подытоживает Надежда. – Муж полностью поддерживает меня, остается с ребенком, когда я на занятиях. И говорит мне о том, что за последние полгода я стала для него совсем другая. Изменилась не только моя фигура, но и мысли в голове. И это здорово!

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