Устроили сладкую жизнь: двое воришек в Забайкалье украли с чужой дачи 10 литров варенья и с аппетитом съели

Разузнав, что зимой на даче никто не проживает, мужчина подговорил своего подельника к краже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Помогите! У меня украли варенье!

Необычное преступление раскрыли в Забайкальском крае. На днях в полицию с заявлением обратилась 54-летняя жительница поселка Первомайский. Приехав на свою дачу, женщина обнаружила, что дверь дома была взломана, а из подвала похищены… бензопила и несколько банок ягодного варенья.

Сотрудники полиции установили предполагаемых воришек. Ими оказались двое мужчин 1980 и 1985 года рождения. Оба ранее судимы. Выяснилось, что один из них как-то помогал женщине по хозяйству. Разузнав, что зимой на даче никто не проживает, мужчина подговорил своего подельника к краже. Они забрались в дом, но обнаружили, что поживиться в нем особо-то и нечем. Из ценных вещей оказалась только бензопила. Тогда злоумышленники решили стащить все съестные припасы – это 10 литров варенья из смородины, малины и жимолости. Бензопилу сбыть им удалось без проблем, а вот сладкое продать не смогли. Поэтому пришлось съесть вареньем самим.

- В настоящее время полицейские продолжают работать с задержанными, устанавливают место сбыта похищенной бензопилы и проверяют фигурантов на причастность к другим преступлениям, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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