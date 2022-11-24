Повалил на пол и ударил кулаком по голове: мужчина из Бурятии убил собственного сына

Прокуратура уже утвердила обвинение Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК Бурятии закончил расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении пенсионера-инвалида. 62-летний мужчина жил в селе Оронгой вместе со своим взрослым сыном. Из-за своего состояния пенсионер нуждался в постоянном уходе, а значит - присутствии родственника и тесном с ним контакте. Но сын плохо выполнял свои обязанности: он пил, дебоширил и оскорблял отца. В один момент инвалид не выдержал такого отношения.

- Такая длительная психотравмирующая ситуация для пожилого мужчины 10 апреля 2022 года во время очередной семейной ссоры привела к возникновению у него сильного душевного волнения. Находясь в состоянии аффекта, пенсионер повалил пьяного сына на пол и с силой нанес ему несколько ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в СК Бурятии.

После этого пенсионер оказался под следствием. Его отправили на специальную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, где врачи выяснили: отец убил сына в состоянии аффекта из-за "сильного душевного волнения".

Прокуратура уже утвердила обвинение по статье "убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения". Суд рассмотрит его по существу и вынесет приговор.

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