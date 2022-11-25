«Мама трижды упала в обморок на похоронах»: как в Бурятии прощались с 4-летней девочкой, которая замерзла насмерть

Ребенок провел несколько часов на улице при морозе в -15…-20 градусов Фото: Мария Бакланова

«На маму было тяжело смотреть. Пока выносили гробик, она трижды упала в обморок. Все это время ничего не ела, даже воду пьет с трудом…Винит себя в случившемся,» - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» жительница села в Бурятии, где накануне, 24 ноября, прошли похороны 4-летней девочки. Ребенок замерз насмерть, проведя несколько часов на улице при морозе в -15…-20 градусов. Как стало известно «Комсомолке», вечером 21 ноября мать уложила всех пятерых дочек спать, а проснувшись около двух часов ночи, заметила, что одной из них нет ни в кроватке, ни в доме. Женщина тут же оделась и бросилась на улицу. Она побежала за помощью к соседям, после чего односельчане вместе с напуганной матерью стучали в каждый дом, где горели лампы. Думали, что ребенок пошел на свет. К сожалению, трагедии избежать не удалось… На рассвете продрогшую малышку нашли лежащей на земле у забора одного из местных участков. Из одежды на ней были лишь сапожки, платьице и тонкая демисезонная куртка. По дороге в больницу в карете скорой помощи она скончалась.

Как же ребенок оказался один на улице?

- 4-летняя девочка вышла незамеченной из дома. Известно, что в эту ночь калитка ворот ограды оказалась не заперта, через нее она вышла наружу, где в последующем в темноте заблудилась и не смогла найти дорогу домой, - восстановили события произошедшего следователи СКР по Бурятии.

Жители небольшого села признаются, что детских похорон на их памяти здесь никогда не было. Оттого переживать утрату всем еще сложнее.

- Папа держится, виду не подает, но видно, что ему очень тяжело. Вы не представляете, как он смотрел на свою дочку в маленьком гробике…Она будто ангелочек, волосы светленькие, а реснички длинные темные. Зрелище, как к этому гробику приколачивают деревянную крышку, не пожелать даже самому заклятому врагу, - едва сдерживает слезы сибирячка.

Помимо родственников семьи попрощаться с девочкой на кладбище приехали односельчане. Многие взяли с собой детей, которые несли к могилке игрушки и цветы.

- Каждый помог чем смог. Кто-то собрал деньги, кто-то помог подготовиться к поминкам. Кафе и столовых у нас здесь нет. Все приготовили наши женщины.

Остальные дети разбитых горем родителей в настоящее время находятся в соцучреждении. Их изъяли органы опеки на время следствия. Все девочки живут вместе, самой младшей из них два годика, а старшая учится в 5-м классе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следователями СУ СК России по Бурятии заведено уголовное дело для установления обстоятельств случившегося. Медосвидетельствование, проведенное специалистами, показало, что мать в день трагедии была трезва. Также о результате работы сотрудников Следкома обязал доложить председатель СК России Александр Бастрыкин. Расследование на контроль поставила республиканская прокуратура.

- Прокуратура республики поставила расследование дела на контроль и организовала надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на установление причин и условий, повлекших смерть несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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