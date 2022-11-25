«У нас даже родинки на щеке одинаковые»: женщина, которую 30 лет назад бросили в роддоме, ищет сестру в Бурятии

Разница между этими фотографиями - 30 лет. Фото: личный архив героини публикации

«Чтобы домой она с младенцем не возвращалась!» - записку с таким содержанием передала медсестрам одного из роддомов Улан-Удэ молодая девушка. Поступила в больницу со схватками. Вот-вот мамочка должна была встретиться с дочерью. Эти минуты – самые счастливые и волнительные для любой женщины, но только не для той пациентки. На ее лице не было ни проблеска радости. Она понимала, как только ее малышка появится на свет, она ее потеряет… Записку для врачей ей, как позже оказалось, написал отец девушки. Эта история произошла 23 января 1991-го года. Врачи не успели отойти от первого шока с посланием для них, как испытали второй. Будущая мамочка всю беременность ни разу не была на приеме у докторов – на учете не состояла. Акушерки волновались, что с малышкой, какой она появится на свет. Обошлось! Вопреки всему и всем кроха родилась здоровой. И счастливой тоже стала! Через несколько дней мама, как ей завещал ее отец, написала отказную от дочери и ушла. Но крохе повезло, в дом малютки она не попала, ее забрали в семью. Сегодня Альбина Зверева, так зовут ту самую оставленную больше 30 лет назад в роддоме девочку, живет в городе Вятские Поляны Кировской области, где воспитывает 14-летнюю дочь и работает директором магазина обуви. Женщина очень мало знает о настоящих родных, но уверена, что в Бурятии живет ее старшая сестра, которую она мечтает разыскать.

Удочерить законно не получилось...

- О том, что в роддоме появилась девочка-отказница, родителям рассказала знакомая папы, которая там работала, - рассказала Альбина в беседе с «КП» - Иркутск». – Детей, к сожалению, они с мамой Валей не смогли завести. Несколько попыток закончились неудачно, а потом врачи и вовсе поставили диагноз – бесплодие.

В Бурятию семья Сапралиевых переехала из-за работы. Мужчина – военный, его супруга – учитель начальных классов. Супруги не оставляли надежды стать настоящей семьей, воспитывать ребенка, пусть и не родного по крови. Узнав о брошенной в роддоме малышке, женщина без раздумий заявила, что ее удочерит.

О родной семье Альбина Зверева знает только из рассказов мамы Вали. Фото: личный архив героини публикации

- Законно это сделать не получилось, - продолжает рассказывать Альбина Зверева. - Тогда в СССР было с этим строго. Несмотря на то, что мама Валя собрала все документы, в министерстве ей отказали. Тогда она решила пойти другим путем – познакомилась с завотделением гинекологии и акушеркой. Через них разыскала роженицу – мою настоящую маму, попросила забрать отказную у врачей. Сказала, что младенца, то есть меня, временно заберет к себе. Так и поступили.

«Все документы просто сожгли»

Валентина Сапралиева приехала за девочкой домой к ее настоящей маме. Увидела, как живет семья. Оказалось, небогато. И настоящая мама Альбины с ее появлением стала дважды-мамой. У нее была старшая дочь – примерно на 1-2 старше младшенькой.

- Мама помнит, что нас назвали Оля и Таня, вот только кого и как именно – выпало из памяти. У нас с сестрой даже одинаковая родинка на щеке.

У Альбины, ее дочери и родной старшей сестры одинаковые родинки на лице. Фото: личный архив героини публикации

Забрав ребенка, Валентина первым делом заново подала документы на ребенка в ЗАГС. Так Сапралиевы официально стали родителями девочки. А все оригинальные справки и свидетельства просто сожгли.

О том, что она не родной ребенок, Альбина узнала лишь, когда сама стала мамой. Детали ее появления на свет раскрыли приемные родители. Четырнадцать лет она все решалась на поиски настоящих родных – все боялась, что приемные родители, которых так любит и благодарна, обидятся. И вот решилась. Уже как полгода женщина пытается разыскать сестру, обращаясь к соцсетям и в СМИ.

Долгое время женщина даже не подозревала, кто ее настоящие родители. Фото: личный архив героини публикации

- Мне очень хотелось бы найти свою сестру, встретиться с ней, пообщаться. Это желание становится еще больше, когда я смотрю на моих подруг, у которых есть сестры, - признается Альбина Зверева. - С ними они могут поговорить обо всем, поддержать друг друга. Я тоже об этом мечтаю. Возможно, сестра даже не подозревает о моем существовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец нашел родную дочь спустя 27 лет в Ангарске. Надежда Дьяконова помнила папу только по старым фотографиям, где она была совсем малышкой. (подробности)

Прошла 1,5 км в платьице и сапожках: жители села, где 4-летняя девочка замерзла насмерть, раскрыли подробности трагедии. Председатель СК России взял на контроль дело гибели 4-летней девочки на морозе в Бурятии. (подробности)

Иркутянка спустя 29 лет нашла свою пропавшую дочь в Англии, а та ее отвергла. Последний раз они виделись в 1992 году. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08