Иркутянка спустя 29 лет нашла свою пропавшую дочь в Англии, а та ее отвергла

Сибирячка спустя 29 лет нашла свою пропавшую дочь в Англии, а та ее отвергла Фото: Василий Вахрин

Настоящая история в стиле программы «Жди меня» произошла в Иркутске. 69-летняя пенсионерка спустя 29 лет нашла свою дочь, которую видела последний раз, когда той было 20 лет. Но обо всем по порядку.

Все произошло в далеком 1992 году. В один из дней мать и дочь сильно поссорились. Девушка собрала вещи и ушла из дома, хлопнув дверью. Перед этим он крикнула матери :

- Больше не ищи меня, возвращаться домой я не собираюсь, - и ушла.

Свое обещание девушка сдержала и больше на пороге своего дома не появлялась. Мать пыталась найти дочку через друзей и родственников, но той словно след простыл. Неизвестно, что чувствовала мать все эти годы, но в полицию она пришла только в марте 2016 года и наконец, подала заявление о пропаже дочери. Розыском пришлось заняться сотрудникам Интерпола. Заняло это более 5 лет.

- Сотрудники Интерпола направили сотни запросов в различные страны мира, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Искали иркутянку на 5 континентах, и продолжительная кропотливая работа принесла свои плоды – коллеги из Англии сообщили, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании.

Пожилой иркутянке уже сообщили, что ее дочь жива и здорова. Бывшая сибирячка, а ныне подданная Королевы также узнала, что мать все-таки объявила ее в розыск. Правда, их встреча спустя почти три десятилетия, скорее всего, не состоится. Как стало известно «КП»-«Иркутск» от источника, знакомого с этой историей, женщины не горят желанием встречаться. Вероятно, мать решила найти дочь, чтобы просто убедиться в том, что она жива.

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