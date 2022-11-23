Ребенок несколько часов провел на морозе. Фото: СУ СКР по Бурятии

«Я никогда не поверю, что она пьяница. Одна управлялась с пятью детьми. Все дочки красавицы!», - безапелляционно заявляет в беседе с «КП» - Иркутск» заведующая детским садом одного из небольших сел солнечной республики. В деревне случилась огромная трагедия и сейчас разговоров там только об этом. Накануне в Бурятии четырехлетняя девочка замерзла насмерть. Пока ее мать и сестры спали, она вышла из дома, прошла через двор, открыла калитку и ушла… Температура в ту ночь опускалась до -15…-20 градусов. Искали малышку всем селом, подключилась полиция. Ребенка нашли лишь с рассветом, когда та, едва дыша, лежала на земле у забора одного из домов. Из одежды на ней были сапожки, платьице и демисезонная тонкая куртка. Полицейские на своем автомобиле повезли ее навстречу машине скорой, но оказалось слишком поздно. Медикам оставалось лишь констатировать смерть…

В Бурятии четырехлетняя девочка замерзла насмерть

«Мать не пьяница, семья благополучная»

На следующий день после случившегося о трагедии узнала вся Бурятия. Информация просочилась в СМИ. Многодетную мать обвинили в пьянстве, мол, она отдыхала в гостях, когда ее дочь бродила одна на морозе. Однако этого корреспонденту «КП» - Иркутск» никто не подтвердил. Официально доказано - на профилактических учетах семья никогда не состояла. По словам заведующей сельского детского сада, женщина и ее дети всегда были на виду и не вызывали опасений.

- Она легкая на подъем, всегда вовремя все оплачивала. Никогда не видела ее нетрезвой или покупающей алкоголь. Деревня маленькая – если бы она выпивала, кто-нибудь все равно бы узнал. Такое невозможно утаить! Да и ребятишкам они с мужем никогда ни в чем не отказывали. Игрушки и сладости покупали и старшим, и младшим.

Как выяснили следователи СКР по Бурятии, в ночь исчезновения 4-летней девочки, отец находился в другом городе. Мужчина работает вахтовым методом.

- Обычная многодетная семья. Лично я, чтобы мама была выпившая, никогда не видел, - подтверждает слова односельчанки глава поселения.

В день смерти девочки специалисты провели медицинское освидетельствование убитой горем женщины. Результат показал – она была трезва.

Прошла по морозу 1,5 километра

- Первое сообщение о том, что пропал ребенок, в чате села появилось в 04:44, - вспоминает сотрудница детсада. – То, что дочки нет ни в кроватке, ни в одной из комнат, мать заметила около двух часов. Первым делом побежала по соседям. Потом с ними стучала в каждый дом, где в окнах горел свет. Думали, что девочка в темноте шла на свет. Уже утром нам сказали, что ее нашли. Она преодолела около 1,5 километров, сначала долго шла по прямой, а затем свернула в переулок в сторону дома тети, к которой они часто ходили в гости. Наверное, увидела знакомые дома, но сил больше не было…

Путь крохи с восходом солнца восстановили по маленьким следам от сапожек. Скорее всего, в темноте разглядеть их было практически невозможно, покрытие дороги неровное. Тем более, взрослые пребывали в панике, на счету была каждая минута.

Но как маленький ребенок мог не испугаться уйти из дома в одиночку, да еще и ночью? Это главный вопрос. Сейчас на него ищут ответ следователи.

- Село у нас спокойное, много кто не замыкает входные двери. У них она обычная деревянная, без защелок. Может быть, ее было под силу открыть даже ребенку, - говорит все та же заведующая детским садом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Следственном комитете Бурятии для детального установления всех обстоятельств трагедии возбуждено уголовное дело, начато расследование.

- Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Бурятия В.В. Сухорукову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалистами уже назначены судебные экспертизы и исследования.

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