Ребенок несколько часов провел на морозе. Фото: СУ СКР по Бурятии
«Я никогда не поверю, что она пьяница. Одна управлялась с пятью детьми. Все дочки красавицы!», - безапелляционно заявляет в беседе с «КП» - Иркутск» заведующая детским садом одного из небольших сел солнечной республики. В деревне случилась огромная трагедия и сейчас разговоров там только об этом. Накануне в Бурятии четырехлетняя девочка замерзла насмерть. Пока ее мать и сестры спали, она вышла из дома, прошла через двор, открыла калитку и ушла… Температура в ту ночь опускалась до -15…-20 градусов. Искали малышку всем селом, подключилась полиция. Ребенка нашли лишь с рассветом, когда та, едва дыша, лежала на земле у забора одного из домов. Из одежды на ней были сапожки, платьице и демисезонная тонкая куртка. Полицейские на своем автомобиле повезли ее навстречу машине скорой, но оказалось слишком поздно. Медикам оставалось лишь констатировать смерть…
«Мать не пьяница, семья благополучная»
На следующий день после случившегося о трагедии узнала вся Бурятия. Информация просочилась в СМИ. Многодетную мать обвинили в пьянстве, мол, она отдыхала в гостях, когда ее дочь бродила одна на морозе. Однако этого корреспонденту «КП» - Иркутск» никто не подтвердил. Официально доказано - на профилактических учетах семья никогда не состояла. По словам заведующей сельского детского сада, женщина и ее дети всегда были на виду и не вызывали опасений.
- Она легкая на подъем, всегда вовремя все оплачивала. Никогда не видела ее нетрезвой или покупающей алкоголь. Деревня маленькая – если бы она выпивала, кто-нибудь все равно бы узнал. Такое невозможно утаить! Да и ребятишкам они с мужем никогда ни в чем не отказывали. Игрушки и сладости покупали и старшим, и младшим.
Как выяснили следователи СКР по Бурятии, в ночь исчезновения 4-летней девочки, отец находился в другом городе. Мужчина работает вахтовым методом.
- Обычная многодетная семья. Лично я, чтобы мама была выпившая, никогда не видел, - подтверждает слова односельчанки глава поселения.
В день смерти девочки специалисты провели медицинское освидетельствование убитой горем женщины. Результат показал – она была трезва.
Прошла по морозу 1,5 километра
- Первое сообщение о том, что пропал ребенок, в чате села появилось в 04:44, - вспоминает сотрудница детсада. – То, что дочки нет ни в кроватке, ни в одной из комнат, мать заметила около двух часов. Первым делом побежала по соседям. Потом с ними стучала в каждый дом, где в окнах горел свет. Думали, что девочка в темноте шла на свет. Уже утром нам сказали, что ее нашли. Она преодолела около 1,5 километров, сначала долго шла по прямой, а затем свернула в переулок в сторону дома тети, к которой они часто ходили в гости. Наверное, увидела знакомые дома, но сил больше не было…
Путь крохи с восходом солнца восстановили по маленьким следам от сапожек. Скорее всего, в темноте разглядеть их было практически невозможно, покрытие дороги неровное. Тем более, взрослые пребывали в панике, на счету была каждая минута.
Но как маленький ребенок мог не испугаться уйти из дома в одиночку, да еще и ночью? Это главный вопрос. Сейчас на него ищут ответ следователи.
- Село у нас спокойное, много кто не замыкает входные двери. У них она обычная деревянная, без защелок. Может быть, ее было под силу открыть даже ребенку, - говорит все та же заведующая детским садом.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Следственном комитете Бурятии для детального установления всех обстоятельств трагедии возбуждено уголовное дело, начато расследование.
- Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Бурятия В.В. Сухорукову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалистами уже назначены судебные экспертизы и исследования.
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