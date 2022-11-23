«Сын постоянно плачет». Как живет семья, месяц назад чудом выжившая при падении самолета СУ-30 в Иркутске

Милешины заново выстраивают свою жизнь. Фото: из личного архива Ольги Милешиной

- Мы уже почти вернулись к прежней жизни. Этот месяц, конечно, был каким-то сумасшедшим. Я знала, что хороших людей много. И ситуация, в которую мы попали, только подтвердила это! Благодарна всем, кто оказал помощь и поддержал в трудную минуту!

Иркутянка Ольга Милешина заново выстраивает свою жизнь. За несколько секунд она и ее семья потеряли все, но главное – остались живы. И, откровенно говоря, иначе как чудом, это не назовешь. На дом, где жила Ольга с 7-летним сыном и мамой рухнул военный самолет Су-30. Это случилось ровно месяц назад, 23 октября, в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска во время летных испытаний, истребитель врезался в двухэтажный частный дом. Оба пилота, которые находились в кабине, погибли.

Как рассказывала «КП-Иркутск» ранее, буквально за несколько минут до катастрофы Ольга вышла в пристройку возле дома – за какими-то вещами. Но внутри жилища оставались ее мама и 7-летний сын! Переживая за судьбу родных, женщина на адреналине сумела быстро откопаться от завалившей ее груды осколков самолета и щепок разрушенного дома, прорвалась сквозь дым и огонь и вывела на улицу близких.

За несколько секунд семья Милешиных потеряли все. Фото: СК России

На первое время после трагедии Милешины нашли приют в доме родственников. А чуть позже перебрались во временную квартиру, которую им предоставила администрация Иркутска. Семья решила не строить новый дом на месте крушения самолета, а приобрести жилье за счет компенсации.

- Мы уже подыскали для себя квартиру. Там же, в Ново-Ленино, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Ольга Милешина. - Но сделки еще не было. Подготавливаем пока документы. Очень надеемся, что получится переехать до Нового года. Хотелось бы встретить праздник уже в своем доме!

Как рассказывает Ольга, жизнь семьи постепенно возвращается в прежнее русло. Сын ходит в школу, а сама женщина вышла на работу. Однако ребенок все еще болезненно реагирует на пережитые события. Мальчик ближе всех находился к разрушенной стене…

- Постоянно плачет, - признается Ольга. – Часто вспоминает тот момент, какие мысли у него были тогда. Если мы, взрослые, как-то можем справиться со своими эмоциями, то ребенку сложно. Я думаю потребуется все-таки помощь психолога. В ближайшее время мы планируем обратиться к специалисту.

А еще семья до сих пор не может найти своего любимца – кота Барса. Он уже целый месяц скитается по частному сектору и изредка возвращается на место, где раньше был его дом. Животное сильно напугано и не дается в руки. Поймать его довольно сложно.

Ольга надеется, что ее любимец, кот Барс отыщется. Фото: из личного архива Ольги Милешиной

- Может его кто-то видел или все же смог приютить у себя? Соседи рассказывают, что не наблюдали его уже около недели, – выразила надежду Ольга. – Но нам очень хочется его найти! Свою собаку, которую временно разместили в приюте после трагедии, мы уже забрали домой. Она с нами! Очень надеемся, что и Барс найдется тоже!

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