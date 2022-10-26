Уцелела только тумба. Как семья, чудом спасшаяся при падении самолета на дом в Иркутске, с нуля устраивает новую жизнь

Семья Ольги Милешиной пытается заново выстраивать свою жизнь. Фото: из личного архива героини публикации

- Честно говоря, все эти два дня прошли в такой суете, что у нас как-то даже не было времени сесть и осознать, что же все-таки с нами произошло, - рассказывает иркутянка Ольга Милешина.

Корреспонденты «КП-Иркутск» продолжают оставаться на связи с Ольгой Милешиной. Она и ее семья, 7-летний сын и мама, чудом остались живы при крушении СУ-30СМ в Иркутске. А вот от их дома практически ничего не осталось. Сейчас пострадавшие пытаются заново выстраивать свою жизнь. Главное уже сделано: восстановлены практически все документы, получена денежная компенсация от властей, найдено временное жилье и есть одежда для ребенка.

- Администрация предложила для нас несколько вариантов квартир. Мы выбрали жилье во втором Иркутске, так как сын ходит в школу в Ново-Ленино и оттуда ближе всего было бы водить его на учебу, - рассказывает Ольга Милешина. – Это трехкомнатная квартира, там чистый свежий ремонт. Все хорошо. Единственное, она абсолютно пустая, нет мебели. Но и с этим обещали тоже помочь!

В этой квартире Милешины будут проживать до тех пор, пока не решится вопрос с основным жильем. Варианта у семьи два. Либо восстановить дом на прежней территории, либо получить компенсацию и приобрести равноценный прежнему. Для этого нужно сначала провести полную оценку ущерба. По этому вопросу семья уже ведет переговоры с представителями Иркутского авиазавода.

- Уже понятно, что экспертиза – не быстрый процесс, - говорит Ольга. - И только потом можно будет начинать строительство. Еще непонятно, что там с землей. Чтобы достать самолет, там выкопали траншею глубиной в 10 метров. Очень много нужно будет земли, чтобы все это отсыпать и восстановить. Поэтому мы пока больше склоняемся к тому, чтобы получить равноценное жилье.

Сегодня стало известно, что под завалами на месте крушения самолета была найдена собака. Под завалами животное провело два дня. Всего во дворах дома на 2-ом Советском переулке жили три пса. Двух нашли сразу. Они в порядке. А вот судьба третьей до сегодняшнего дня была неизвестна. Сотрудники полиции, дежурившие в оцеплении, услышали плач животного и вызвали спасателей, которые и вытащили бедолагу из-под завалов. Осталось только поймать Ольгиного кота Барса, который напуган и бегает по ближайшим улицам. Соседи женщины рассказали, что видели, как пару раз животное возвращалось на пепелище. Барс ждет своих хозяев.

Кот Барс периодически возвращается на пепелище и ждет своих хозяев. Фото: из личного архива героини публикации

Была на месте своего бывшего дома и Ольга. Как рассказывает женщина, отыскать хоть какие-то уцелевшие вещи практически невозможно. Что спаслось при обрушении здания, пожарные залили водой при тушении огня. Вокруг разруха. Сохранилась только одна тумба.

У Милешиных два варианта: либо восстанавливать дом на прежней территории, либо получить компенсацию и приобрести равноценный прежнему. Фото: Виктория Кудаева

- Наш дом был построен в 1954 году. Но он был очень добротным. Нижний этаж кирпичным, а второй деревянным, - говорит Ольга. - Стены в полметра толщиной. Может, благодаря тому, что он такой крепкий, нам и удалось выжить. Но мы гоним все негативные мысли прочь. Сейчас нужно думать о будущем. Просто брать и делать. И таким образом по-новому выстраивать свою жизнь. Мне все друзья и коллеги говорят о том, что мы родились в рубашке. Я рада, что я и мои близкие уцелели в этой катастрофе!