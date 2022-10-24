Периметр, где работают эксперты-криминалисты, охранят полиция. Фото: Виктория Кудаева

В Иркутске вчера вечером во время испытательных полетов военный самолет Су-30 упал на жилой дом. Погибли оба пилота. Из местных жителей никто не пострадал. Чудом! Семья Ольги Милешиной – она сама, сын и мама сумели спастись. Корреспондент «КП-Иркутск» побывал на месте происшествия на следующий день после авиакатастрофы.

Как сейчас выглядит место падения Су-30 в Иркутске

На второй Советский переулок просто так не попасть. Оцепление. Сквозь него не пройти. Периметр, где работают эксперты-криминалисты, охранят полиция. За ограждение пускают только жителей, у кого рядом дома. На вопросы журналистов не отвечают. Обугленную крышу того самого пострадавшего дома № 4 можно разглядеть разве что через заборы.

Обугленную крышу пострадавшего дома можно разглядеть только через заборы. Фото: Виктория Кудаева

Но интерес, как сейчас выглядит сегодня место крушения Су-30, проявляет не только пресса, обычные горожане, прохожие – тоже. Если прислушаться, то разговоры на втором Советском переулке только о вчерашнем ЧП.

Татьяна Бастрыкина живет в трехстах метрах от места падения самолета – в соседней девятиэтажке. С вечера она не выходила из дома. Но сам момент крушения Су-30 Татьяна видела с балкона квартиры.

- Я шила одежду для правнучки и слышала, как весь день летали самолеты. Вдруг раздался сильный гул. Выбегаю на балкон и вижу, что что-то падает на дом. А потом просто облако черного дыма. Я набрала 112. А мне говорят, что это упал военный самолет и подробности пока неизвестны, мол, я одна из первых звоню, - вспоминает пережитое Татьяна. – Не стала спускаться вниз, чтобы не мешать работать службам. Но наблюдала за всем из окна. У меня с восьмого этажа весь Иркутск как на ладони. Ночью долго не могла уснуть. Очень переживала. Звонила дочь, спрашивала, о моем состоянии. А какое тут может быть состояние? Он же мог упасть куда угодно. Вот тут детский сад рядом, тут многоэтажка, рядом заправка. Ужас!

Татьяна Бастрыкина живет в трехстах метрах от места падения самолета – в соседней девятиэтажке. Фото: Виктория Кудаева

Четыре года назад Татьяна Васильевна переехала в эту многоэтажку из Улан-Удэ. До этого 54 года она проработала там на местном авиазаводе. Женщина до сих пор не может понять, почему испытания военных самолетов проходят над территорией города. Фактически прямо над ее головой.

Мимо проходит другая местная жительница – Ирина Середкина. Крушение произошло буквально в нескольких метрах от ее дома. Он расположен на той же улице, где место падения Су-30 в Иркутске и дом пострадавших семей. Весь день местная жительница обсуждает произошедшее со своими соседями.

- Я выезжала из дома в восемь утра, народу было очень много. Летали вертолеты, - рассказывает Ирина. - Мы все, конечно, в шоке. Не ожидали такого. Очень страшно! Многие сейчас сравнивают это событие с трагедией в Ейске. И, конечно, возникает много вопросов. Почему он упал? Что же все-таки произошло с летчиками в небе? Жаль их…

Крушение произошло буквально в нескольких метрах от дома Ирины Середкиной. Фото: Виктория Кудаева

Буквально некоторое время назад, как утверждает женщина, здесь повсюду были разбросаны обломки разбившегося самолета. Один из обломков даже прилетел на крыльцо к соседям Ирины и подпер дверь. Люди не могли выйти наружу, пришлось выбираться через окно.

На второй Советский переулок просто так не попасть - оцепление. Фото: Виктория Кудаева

Аварийно-спасательные работы были завершены к ночи. Местные жители отмечают, экстренные службы сработали максимально оперативно. Уже в десять вечера в домах было восстановлено электроснабжение. Напомним, порядка 150 домов остались без света. Заработала связь. Жизнь в микрорайоне постепенно возвращается в прежнее русло. И весьма скоро место падения падения Су-30 в Иркутске ничем не будет отличаться от остальных.