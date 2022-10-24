Дважды рожденные. Семья, чудом спасшаяся при падении на дом самолета в Иркутске, рассказывает, как все было

После падения Су-30 Ольга Милешина успела забрать из дома только куртки. Фото: из архива Ольги Милешиной

Звучит, может, и банально, но это факт - 23 октября для 36-летней иркутянки Ольги Милешиной и ее семьи, 7-летнего сына и мамы, стал вторым днем рождения. На их дом и рухнул истребитель Су-30СМ. При этом сын и мама женщины находились внутри, когда все случилось, но все трое выжили! Чудо, не иначе…

- Был вечер, где-то около половины седьмого, я вышла во двор, в чулан за вещами, - рассказывает Ольга. – Он находится во дворе. Зайдя, услышала какой-то гул, потом громкий звук, будто взрыв. А потом звук, как будто на чулан летят какие-то предметы... Я позже уже осознала, что это были щепки от дома и обломки самолета. В общем, меня забаррикадировало внутри. Боясь за маму и сына, на адреналине как-то быстро откопалась и помчалась к ним.

Оказавшись снаружи, Ольга увидела то, что явно никогда не забудет… Черный едкий дым столбом, разгорающееся пламя, которое в секунды поглощало их дом…

- Горела вторая, соседская половина дома, - вспоминает Ольга. – Я понимала, что еще несколько минут и пожар охватит и нашу половину. Не помня себя, понеслась внутрь. Быстро нашла маму и сына, на ходу схватила какие-то куртки и мобильный телефон. Выбежали. Я еще успела позвонить в 112, сообщить. Сообщили, что кто-то уже подал заявку.

Ольга с семьей нашли приют у соседей. Там, из их двора, наблюдали, как сгорает их жилище.

- Соседей в тот день не было, они уехали, - рассказывает Ольга. – Как так получилось, что на эту, пустую, часть дома и рухнул самолет? Точно чудо… В нашей половине обрушилась только межквартирная стенка.

Ночь после ЧП Ольга с семьей провели у знакомых. На месте крушения не были – их туда не пускают. Там работают следственные органы. Сейчас Милешины занимаются срочным восстановлением документов. Паспорта вынести не успели, а без них получить положенные выплаты, семья не может. Власти в этом активно помогают, прилагают все усилия, чтобы максимально ускорить процесс.

- Знакомые и родные организовали нам сбор гуманитарной помощи, - говорит Ольга. У нас ведь совсем ничего не осталось. Машина моя тоже сгорела. Honda-RV была припаркована рядом с домом. Только три года на ней успела поездить.

Помогают деньгами Ольге и коллеги. Женщина – специалист по работе с клиентами в одной из компаний Иркутска. Семье выделяют административное жилье. Сегодня Милешины должны поехать его смотреть.

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