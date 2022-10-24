Погибшие пилоты СУ 30: слева - Максим Конюшин, справа - Виктор Крюков.

Вечером 23 октября при летных испытаниях упал самолет СУ-30. Он врезался в двухэтажный дом и очень повезло, что в этот момент жильцов там не было. Повезло чудом - рядом пятиэтажные дома. Падение самолета в Иркутске 23 октября 2022 обошлось без жертв среди жителей города. Но летчики, находившиеся в кабине истребителя, погибли. Сообщаем последние новости о крушении СУ -30.

Падение самолета в Иркутске 23 октября 2022: последние новости, что известно о пилотах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о погибших при падении самолета в Иркутске 23 октября 2022 года летчиках. Он побывал в их семьях, встретился с коллегами - летчиками -испытателями.

- Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года, - рассказывает Игорь Кобзев. - Родился он в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского по специальности - испытания летательных аппаратов. Небо было действительно его призванием.

Испытания истребителей и штурмовиков, в которых участвовал Максим Конюшин, еще работая в Ахтубинске и на авиазаводе, всегда были связаны с риском для жизни. Такая участь летчика-испытателя. За это он награжден медалями министерства обороны «За отличие в военной службе» III, II и I степени. А два года назад Максим Конюшин стал заслуженным летчиком-испытателем России.

В семье Максима и Ирины Конюшиных росло двое детей. Они очень тяжело переживают трагедию. Особенно - маленькая дочка. С семьей испытателя будет работать психолог.

- Родители Максима Конюшина похоронены в Москве на Троекуровском кладбище. Супруга и брат попросили оказать содействие в захоронении погибшего летчика там же. Готовим обращение в адрес Сергея Собянина, - говорит Игорь Кобзев.

Майор Виктор Викторович Крюков родился на Украине в семье военного летчика и шел к будущей профессии с детства.

- С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт, - рассказывает о погибшем военном летчике Игорь Кобзев. - Военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3 класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск, и летал уже здесь.

Сослуживцы рассказывают, что Виктор Крюков был "жадный" до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас. Летчик будет похоронен в Иркутске.

- Близкие погибших летчиков сейчас переживают большое горе. Важно, чтобы в такие моменты люди не оставались с бедой один на один. Скорбим вместе с родными и близкими погибших летчиков. Светлая им память, - сказал Игорь Кобзев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обсуждается помощь пострадавшим

В администрации Иркутской области проходит заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. А в в администрации Ленинского округа с утра первый заместитель мэра Иркутска Андрея Южаков встретился с жителями, чей дом пострадал при крушении самолета СУ-30. Обсуждаются меры поддержки пострадавшим ( их не оставят без жилья) и семьям погибших летчиков. Ответить на вопрос, почему произошло падение самолета СУ 30 в Иркутске на дом, предстоит следствию. Эксперты продолжают свою работу.

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