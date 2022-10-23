Версии причин падения самолета в Иркутске 23 октября 2022 года выдвигают профессиональные летчики.

Крушение СУ-30 в Иркутске 23 октября, когда военный истребитель во время испытательного полета вдруг сорвался в штопор и "камнем" рухнул вниз, на двухэтажный дом, заставило задать много вопросов. Первый - почему сразу два аэродрома в городе, военный и гражданский, находятся в городской черте? И второй, основной - что именно произошло, какие есть если не причины, то хотя бы версии причин падения самолета в Иркутске 23 октября 2022 года?

Версии причин падения самолета в Иркутске 23 октября 2022 года

В обсуждении версий причин падения самолета в Иркутске 23 октября, все эксперты прямо или косвенно сходятся на том, что летчики вели себя непонятно.

-Полной информации о том, что произошло в небе с СУ-30, пока очень мало, чтобы делать выводы, - рассказал irk.kp.ru заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. -Пока можно сказать, что самолет пробыл в небе совсем недолго, практически взлетел и рухнул, расстояние от аэродрома до точки падения небольшое. Да, это может быть и отказ техники, и ошибка пилотирования.

Однако настораживает сразу несколько моментов. Вот, например. Все сравнивают это крушение с тем, что недавно произошло в Ейске. А ведь они совсем непохожи. В Ейске летчики-испытатели не смогли справиться с самолетом и получили приказ катапультироваться. В Иркутске пилоты не катапультировались.

Более того. Они даже не сообщили на землю о том, что с самолетом не все в порядке. Не попытались ничего сделать - СУ-30 рухнул с работающим двигателем. Значит, что-то с ними произошло. Причем с обоими и одновременно! Так как если бы потерял сознание один, то второй мог управлять самолетом или доложить о ЧП. Этого не произошло. Почему? Это странности и на этот вопрос предстоит ответить следствию.

Такие версии причин падения самолета в Иркутске 23 октября 2022 года выдвигают профессионалы.

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