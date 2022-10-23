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23 октября 2022 13:12

Жительница Иркутска чудом спаслась при крушении самолета Су-30: Я больше всего испугалась за сына

В момент крушения Су-30 в Иркутске Ольга Милешина вышла во двор, а в доме оставались ее сын и мама
Авторы (2):
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Спасшаяся иркутянка.

Спасшаяся иркутянка.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Иркутянка Ольга Милешина 23 октября будет считать днем рождения своей семьи. На ее дом упал истребитель. В момент крушения Су-30 она была вышла во двор в маленький пристрой. всего в паре метров от дома. Внутри оставались 7-летний сынишка и мама.

- Я еле-еле вышла из нашего «чулана», буквально разгребая горячие ветки, - рассказывает корреспонденту КП-Иркутск шокированная произошедшим Ольга Милешина. – Зашла в дом, а там все в дыму. Вывела маму и сына, мы пошли через огород к соседу на участок. Больше всего за сына испугалась.

Сгорела машина Ольги, которая была припаркована у дома. В самом же доме обвалилась стена. Здание рассчитано на две квартиры, в одной были Милешины, в другой….

- Наши соседи в тот день уехали. На их половину и упал самолет, - говорит Ольга.

Вторая семья теперь тоже будет считать этот день вторым днем рождения.

Сейчас обе семьи уехали к родственникам, им обещают помочь власти.

На место происшествия.

На место происшествия.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Напомним, истребитель Су-30 вылетел с аэродрома иркутского авиазавода около шести часов вечера по местному времени. Самолет выполнял так называемый приемо-сдаточный полет, как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Погибли два пилота. Из жителей никто не пострадал. На месте работают спасатели и комиссия, которая занимается расследованием ЧП.

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