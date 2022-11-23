Всю ночь бродила одна по улице: четырехлетняя девочка насмерть замерзла в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кижингинском районе Бурятии жителей небольшого села шокировала неожиданная гибель 4-летней девочки. Утром 22 ноября ребенка госпитализировали в центральную районную больницу, но было слишком поздно. В карете скорой помощи медики констатировали смерть. Следователи СК возбудили уголовное дело и начали расследование. Оказалось, что к трагедии привело переохлаждение – малышка замерзла заживо, проведя ночь на улице. - 21 ноября в вечернее время мать уложила детей спать, после чего сама уснула в соседней комнате. Ночью, около 2 часов, она проснулась, чтобы проверить малышей, и не обнаружила на своем месте 4-летнюю дочь, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в республиканском СУ СКР.

- Женщина разбудила старших детей и кинулась вместе с ними на поиски. Чуть позже к ним присоединились соседи и другие местные жители. Обнаружить ребенка удалось лишь с рассветом. Она без движения лежала на земле возле забора одного из участков. Из одежды на ней были сапожки, платьице и демисезонная куртка. При этом температура в ту ночь опускалась до -15 градусов. Полицейские на своем автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой, но, передав ребенка фельдшерам, поняли, что малышка уже не дышит.

- По данным следствия, девочка проживала в небольшом селе в многодетной полной семье, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей. Их отец работал вахтовым методом и во время трагедии отсутствовал дома, - отмечают следователи СК. Специалистами уже назначены судебные экспертизы и исследования. По словам очевидцев, в ночь, когда произошла трагедия, мать пятерых детей была пьяна. Однако пока, это лишь не больше, чем слухи и догадки. Правоохранители продолжают разбираться в случившемся.

Напомним, жители села, где 4-летняя девочка замерзла насмерть, раскрыли подробности трагедии. Читайте об этом ЗДЕСЬ.

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