«Страшно представить, что чувствует мать»: похороны замерзшей насмерть 4-летней девочки прошли в Бурятии

Похороны замерзшей насмерть 4-летней девочки прошли в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Небольшое село в Бурятии, где проживает почти 600 человек, сегодня пребывает в трауре. Многодетная семья хоронит 4-летнюю дочь. Маленькая девочка умерла утром 22 ноября. Ее продрогшую и без движения лежащей на земле у забора одного из местных участков нашла родная тетя. Из одежды на ней были лишь сапожки, платьице и тонкая демисезонная куртка. Почти всю ночь она провела на морозе в -15...-20 градусов. Медики просто не успели прийти на помощь. В карете скорой по дороге в районную больницу была констатирована смерть.

- Нам всем непросто, а что чувствует мать, представить страшно, - говорит односельчанка родителей, у которых произошло страшное горе.

Когда информация о случившемся появилась в соцсетях, многие обвинили в гибели девочки мать. Мол, та выпивала в гостях у подруги, пока малышка одна бродила по сельским улицам. Однако ни местные жители, ни следователи СК эти слухи корреспонденту «КП»-Иркутск» не подтвердили. Согласно данным медэкспертизы, алкоголя в крови женщины обнаружено не было.

- Я никогда не поверю, что она пьяница. Одна управлялась с пятью детьми. Все дочки красавицы!, - безапелляционно заявила в беседе с «Комсомолкой» заведующая детским садом, воспитанницей которого была и погибшая малышка.

Исчезновение дочки многодетная мама заметила около двух часов ночи. Она побежала за помощью к соседям, после чего они стучались в каждый дом, где горели лампы. Думали, что ребенок шел на свет.

Сестрам проститься с 4-летней девчушкой не удастся. Остальных четырех детей из семьи временно изъяли органы опеки. Благо, девочек не разлучили, а центр, где они живут, находится недалеко от родного села. Родителям пообещали, что их вернут через 21 день.

- Каждый в селе помог чем смог, - продолжает рассказывать местная жительница. – Мы с коллегами собрали деньги для семьи, кто-то предложил сделать что-то по хозяйству.

Тем временем заведено уголовное дело. Расследование ведут в Следкоме Бурятии.

- Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Бурятия В.В. Сухорукову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалистами уже назначены судебные экспертизы и исследования.

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