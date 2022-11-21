«Всевышний дал вторую жизнь»: чудом выживший после ранения в сонную артерию полицейский вышел из комы в свой день рождения

Фото: личный архив героя публикации

- Если Всевышний решил дать мне вторую жизнь, значит, я еще нужен этому миру, - рассуждает сержант Рустам Дзауров. 23-летний инспектор патрульно-постовой службы из Иркутска в марте этого года стал жертвой нападения. Потерял 4 литра крови, но сумел выкарабкаться и вновь вернулся в ряды МВД. Удар в шею ножом ему нанес человек, который сам позвонил в полицию – за помощью.

Почтальон сообщил о криках в квартире

- Поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Горького, кто-то громко кричит. Возможно, тому, кто кричал, требовалась помощь, - вспоминает Рустам. – Дверь подъезда нам с напарником открыл звонивший, он работал почтальоном и как раз закончил раскладывать корреспонденцию по почтовым ящикам. Подойдя к указанной им двери, шума не услышали. Я позвонил в звонок, открыла женщина. Спросили, нужна ли ей помощь. Все это время почтальон стоял сбоку от меня. Неожиданно я почувствовал удар по голове. Сначала думал, огрели кулаком, но потом увидел кровь.

В этот момент обезвредить преступника попытался второй полицейский Алексей Игнатьев. Его нападавший успел порезать по руке. Началась борьба. Тогда тяжело раненный сержант вытащил табельное оружие и сделал три выстрела.

- Я помню абсолютно все, хотя разум был затуманен, - говорит Рустам Дзауров. - Помню, как выбежал на улицу, облокотился о забор. Дышать становилось все сложнее. Алексей зажимал мне рану, пока не приехали наши коллеги из ППС и ГИБДД. Они погрузили меня в машину и повезли в больницу. Я был уверен, что умру. В отчаянии я произнес: «Шахада». Так мне подсказал внутренний голос. Эта молитва символизирует свидетельство веры у мусульман.

У молодого человека не оставалось сил, но он слышал и чувствовал все, что происходит вокруг. Перед тем, как потерять сознание, последнее, что он запомнил - лицо врача.

Вышел из комы в свой день рождения

- Я думал, что пришел в себя вечером того же дня. Первая мысль: «Родители, наверное, меня потеряли». Жестами попросил медсестру подать телефон, чтобы написать отцу СМС: «Я живой. Со мной все хорошо».

На самом деле, в коме полицейский провел трое суток и очнулся в реанимации в день своего 23-летия. Ни говорить, ни есть, ни ходить он не мог. Оказалось, что ножом была повреждена сонная артерия. Из-за серьезности травмы врачи не спешили делать прогнозы, лишь говорили, что восстановление займет минимум 2-3 года.

- Больше всего было страшно остаться прикованным к постели, - признается иркутянин. – Хотелось снова вернуться на работу, водить машину, заниматься спортом.

Не оставлял молодого человека вопрос о том, что заставило незнакомца желать его смерти. Медсестры помогли Рустаму найти в Интернете новости о случившемся. Но оказалось, что спустя час после нападения 20-летний парень умер. Опросить его не удалось.

- Если бы не ежедневная поддержка родных и друзей, вряд ли бы я встал на ноги, - говорит сержант. – Они вселяли в меня надежду, поддерживали, заставляли не опускать руки.

Рустам прошел реабилитацию: курс лечебной физкультуры, так как правая рука плохо двигалась, занятия с логопедом – пришлось восстанавливать и речь. Но зато вместо нескольких лет, у него на полное возвращение к прежней жизни ушло всего несколько месяцев.

С детства мечтал стать полицейским

О том стоит ли возвращаться на службу, Рустам даже не размышлял. Родители в страхе потерять младшего сына, уговаривали его бросить полную риска работу, но сержант был не приклонен, ведь он с самого детства мечтал помогать людям.

Рустам вернулся на службу. Фото: личный архив героя публикации

- Я верю в судьбу, - говорит инспектор ППС. – Если бы мне было предначертано тогда умереть, это произошло бы даже, будь я дома.

К слову, некоторые совпадения, которые можно назвать мистическими, полицейский заметил сразу же после нападения. По его словам, звонок поступил в дежурную часть в 17 часов, по адресу Горького,17, квартира 7, а его день рождения 17 марта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Единственный, кому разрешено носить бороду на службе

Сегодня Рустам Дзауров продолжает выезжать на вызовы, задерживать дебоширов и опасных преступников. К слову, в Иркутске он стал единственным сотрудником МВД, кому начальство разрешает носить бороду. Рекомендацию не бриться ему дали врачи, чтобы ускорить восстановление. Парень до сих пор не чувствует правую часть лица – щеку и ухо. Впереди у молодого сибиряка очень много планов, в том числе окончание университета и получение звания офицера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сыну 10 месяцев, а я не могу взять его на руки»: Молодая мама сломала запястье, поскользнувшись возле торгового центра в Иркутске. Жительница Иркутска упала на льду возле торгового центра и сломала руку. (подробности)

«Как превращаются в зверя?»: Константин Богомолов рассказал, зачем снял сериал про ангарского маньяка Попкова, убившего более 80 человек. Режиссер Константин Богомолов в Иркутске выступал на фестивале «Энергия». (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08