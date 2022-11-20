Константин Богомолов приезжал в Иркутск на два дня Фото: Борис КУДРЯВОВ

Константин Богомолов в Иркутске – режиссер, которого с Иркутской областью, как минимум, связывает сериал об ангарском «чистильщике». Именно так окрестили маньяка Михаила Попкова из-за того, что все свои зверства мужчина объяснял желанием «избавить город от падших женщин». Своих жертв он караулил поздно вечером возле кафе, на остановках, темных улицах… А затем увозил в лес и жестоко убивал. Он лишил жизни больше восьми десятков сибирячек. Особенно страшно, потому что маньяк должен был наоборот защищать жертв, ведь он работал в милиции младшим сержантом, оперативным дежурным. И именно это помогало так долго скрываться ему, ведь он знал, как ведется расследование, как прятать улики. Его нашли спустя только 18 лет.

История маньяка, совершившего больше убийств, чем знаменитый Чикатило, так взбудоражила умы россиян и творческих людей, что легла в основу сценария для сериала «Хороший человек», который и снял знаменитый режиссер, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Константин Богомолов в Иркутске выступал на фестивале «Энергия» и, конечно, его не могли не спросить, почему же он взялся за съемки картины о преступнике.

- Я снял сериал «Хороший человек» после первого сезона «Содержанок», - поделился с КП-Иркутск Константин Богомолов. – Продюсер Ира Сосновая, с которой я дружу, предложила делать для платформы «Старт» вот эту историю. Она уже была у них готова. Мне показалось интересным поработать над таким детективным психологическим триллером.

Константин Богомолов в Иркутске: "Разглядеть в звере человека и наоборот"

Как оказалось, только в тот момент театральный деятель и узнал о существовании ангарского маньяка.

Попков совершил свое первое убийство в 1992-ом году в октябре в Иркутске. Возможно, это была месть … за неверность. С неверностью Попков столкнулся в семейной жизни, подозревал жену. Боялся, что убьет ее. Первым делом бежал с утра в спальню, проверять «не убил ли».

- Поэтому и не пил практически никогда. Боялся, что совершу страшное, - рассказал в интервью «Комсомолке» Михаил Попков.

Жену не трогал, а вот с остальными «грешницами» решил разбираться по-своему.

- Они бросали мужей и детей дома и гуляли, как в последний раз. Безгрешных не бывает, да. Но нельзя делать больно близким, - гнул свою линию маньяк.

Когда Константину Богомолову предложили поработать над многосерийным фильмом о преступнике, он сразу понял, что эта работа будет тяжелая.

- Сложность заключалась в том, что есть некий зверь, в котором надо разглядеть человека, а в человеке надо было разглядеть зверя, - говорит худрук театра на Малой Бронной. - Этому и была посвящена история. Проанализировать, почему и как человек превращается в зверя. Это такая отчасти «достоевская» история. Специфического интереса к маньякам у меня нет.

Премьера сериала «Хороший человек» состоялась в августе 2020 года. Главную роль сыграл актер театра и кино Никита Ефремов. Роль следователя из Москвы досталась Юлии Снигирь. В триллере всего 9 серий. Корреспондент «Комсомолки» посмотрела одну из серий и выяснила, где в сериале правда, а где вымысел.

Кстати, Константин Богомолов также на встрече с поклонниками успел также рассказать о работе своего театра - за три года у них появилось 15 новых спектаклей, в этом году сдадут еще шесть премьер. Порассуждал режиссер и о том, что молодежь не нужно заставлять читать - ребята сами возьмут в руки книги, когда захотят. Просто у них другие способы получения информации.

Также Константин Богомолов в Иркутске поделился секретом, что помогает сохранить влюбленность в отношениях. По его мнению, это юмор, игра и самодостаточность.

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