Человек – зверь: 5 фактов про маньяка Попкова, убившего 82 человека, которые вы не знали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже почти год осужденный на пожизненный срок ангарский маньяк Михаил Попков «прохлаждается» в иркутском СИЗО. Хотя еще в 2020 году он, переплюнув по числу жертв самого Чикатило, был этапирован в Торбеевский централ в Мордовии, где и должен был находиться до конца своих дней, так как за зверские убийства приговорен к двум пожизненным срокам. Однако хитрому и изворотливому преступнику удалось «взять отпуск».

Каким образом?

Съездил в отпуск

Следователи, безусловно, подозревали, что « в активе» у маньяка Попкова, отправившего на тот свет 81 человека, могут быть и еще жертвы. Вот он и решил «признаваться постепенно». Пробыв в колонии относительно немного времени, он заявил еще о двух убитых. Нужно было выехать на место преступления для следственных действий. Что и произошло.

Как он сам признался, просто захотел «съездить в отпуск». Ведь изувер отлично знал, чтобы проверить его показания и провести следственные действия, его обязательно привезут в «столыпинском» вагончике обратно в Иркутск. А такое путешествие через всю страну уже какое-то развлечение.

- Попков показал место преступления и вспомнил, во что была одета жертва, - рассказывал нам летом 2020 года следователь Евгений Карчевский. – Вот только внешность и имена погибших назвать не смог.

Попков дает интервью корреспонденту "КП". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выезжал на места своих преступлений

Ходят слухи ( и так уже показывают в кино про маньяка), что Попков запутывал следствие, сознательно направляя его по ложному следу. И делал он это, выезжая на места своих преступлений. Выезжать то выезжал, но на ход расследований, конечно, не влиял. Был слишком «мелкой сошкой».

- Я выезжал в качестве милиционера на два места своих преступлений, за которые я осужден. В одном случае был обнаружен труп через несколько месяцев, в другом - буквально на следующий день. Если я приехал с сотрудниками, как что-то от них скрыть? Как дежурный или как помощник оперативного дежурного я вообще не касался расследования. От меня требовалось зарегистрировать сообщение, обеспечить их транспортом, и вывезти на место происшествия.

Попался на ДНК

В разговорах маньяк Попков сетовал, что, когда он работал в милиции в 90-х, то не мог предполагать, что станут отыскивать людей по образцам ДНК. Тогда такого не было. Поэтому и не смог предугадать, иначе бы точно попробовал и тут замести следы. Всегда был осторожным и полагался на звериное чутье.

- Я, конечно, знал, что у бывших сотрудников брали образцы ДНК. Но в начале 2000-х я избежал этого. Почему? Я об этом не знаю и даже не пытаюсь как-то объяснить.

В конце концов у Попкова, который ушел во вневедомственную охрану и даже хотел уволиться с работы и переехать в центр страны, когда запахло жареным, ДНК взяли. И он понял – задержат. Но…удирать не стал, потому что жизнь в таежной глуши была точно не для него.

Попков у следователя. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что стало с родными маньяка

В 2017-ом, когда корреспондент «КП» -Иркутск разговаривала с маньяком, еще была жива его мать, проживающая в Липецкой области, в деревне. Тогда ей было 73 года. Сейчас должно быть 77 лет. Попков приезжал к ней в апреле 2012 года, незадолго до ареста. Говорили – попрощаться, сам он с этим был не согласен. Попков был женат и считался образцовым семьянином. Хотя и подозревал, по собственным словам, супругу в измене, списывая на это начало своих злодейств. Скорее всего, просто тянуло к садизму. Его жена работала а Ангарске в паспортном столе. После суда вместе с дочерью, которой сейчас 35 лет, они снялись с места и уехали в Новосибирск. По слухам, сейчас находятся в Москве. Фамилию сменили.

Маньяк рассказывает, где убил очередную жертву. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рассчитывал на 25 лет

Если вы полагаете, что маньяки подвержены «душевным порывам» и совершают преступления в неком эмоциональном «приступе», то и тут неправда. Объяснять получение удовольствия от садизма можно чем угодно. Но одновременно пребывать в метаниях и быть трезвым и расчетливым нельзя.

- Не сомневался, что будет пожизненное. Хотя согласно уголовному кодексу, цифра должна была быть, фиксированная. По нашему законодательству - 25 лет.

Сначала Попков признавался только в тех преступлениях, по которым истек срок давности. Таких было много, так как зверские убийства женщин произошли в сибирском городке Ангарске с 1992 по 2010 год. Может, были и другие, трудно предположить, что маньяк «успокоился», но это вряд ли. Арестовали его в 2012 году. Были у него явки с повинной, и теоретически, как считал убийца, у него был шанс на 25 лет заключения.

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