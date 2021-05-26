Новый суд над самым кровавым маньяком России Михаилом Попковым начался в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самый кровавый маньяк в истории России Михаил Попков вновь в зале Ангарского городского суда. 26 мая 2021 года над душегубом, который за 20 лет совершил 81 убийство, начался новый процесс по делу о еще одних зверствах, в которых Попков признался в июле 2020 года. Напомним, летом 2020 года бывший милиционер вспомнил о двух убийствах, которые он совершил в Ангарске с 1995 по 1998 годы. Причем, вспомнил в тот момент, когда он уже отбывал два пожизненных срока в колонии Торбеевский централ в Мордовии.

- Новый судебный процесс, назначенный на 26 мая проходит в закрытом режиме, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Михаил Попков уже дважды осужден на пожизненный срок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Летом прошлого года, «Комсомолка» пыталась разобраться, зачем Попков признался в новых убийства, уже сидя в колонии для пожизненно осужденных. Вероятно, сделал он это специально. Как он сам признался, просто захотел «съездить в отпуск». Ведь изувер отлично знал, чтобы проверить его показания и провести следственные действия, его обязательно привезут в «столыпинском» вагончике обратно в Иркутск. А такое путешествие через всю страну уже какое-то развлечение для Попкова, который больше никогда не увидит свободы.

За более чем 20 лет, что прошли с момента этих двух убийств, Попков отлично помнит все детали зверств. Приехав в Иркутск, на следственном эксперименте, он сразу показал следователям место преступления, вспомнил одежду жертвы.

Не исключено, что это не последние признания маньяка. Он уже цинично заявил следователям, что будет вспоминать и рассказывать о своих убийствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый кровавый маньяк России Михаил Попков будет осужден за еще одно, уже 82-ое, убийство (Подробности)

Эксперт о новых признаниях маньяка Попкова в убийствах: «Возможно, во время следствия он готовит побег» (Подробности)

Маньяк Михаил Попков, самый кровавый убийца России, признался в новых зверствах (Подробности)

Второе пожизненное: cуд вынес приговор ангарскому маньяку Попкову, убившему 81 женщину (Подробности)

10 откровений ангарского маньяка Михаила Попкова (Подробности)

Ангарский маньяк - корреспонденту "КП": "Не мог я предвидеть экспертизы ДНК. Родился не в том веке" (Подробности)

Супруга маньяка Попкова, который убил 82 женщины: «Я всегда думала, что муж у меня идеальный» (Подробности)

Маньяк Михаил Попков: «О том, что убил учительницу музыки, узнал от дочери и дал ей деньги на похороны» (Подробности)

Криминолог Юрий Антонян: «Ангарский маньяк считал убийства предназначением в жизни» (Подробности)