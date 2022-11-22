Так ослаб, что не мог пошевелить рукой. В Бурятии школьника спасли от смертельно опасного истощения

В Бурятии школьника спасли от смертельно опасного истощения. Фото: аккаунт ДРКБ в соцсетях.

«Хочу стать врачом», - улыбается 15-летний Андрей (имя изменено – прим.ред.) из Бурятии. В свои годы мальчишка уже неплохо разбирается в медицинских специальностях. Правда узнал он об этом при ужасных обстоятельствах. Ребенка буквально вытащили с того света.

Эта история началась в январе. Истощенного мальчишку привезли в Детскую республиканскую больницу из далекого села. Оказалось, что ранее ему провели операцию, после которой начались очень серьезные осложнения. За четыре месяца их запустили, причем до такой степени, что из-за проблем с пищеварением мальчик больше не мог есть.

- Ребенок настолько обессилел, что не мог двигаться, - с ужасом вспоминают медики. - Он поступил в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии. Степень истощения и обменных нарушений были таковы, что мальчик находился на грани смерти.

Андрею срочно сделали операцию, чтобы спасти жизнь, а затем три месяца заботливо выхаживали, разрабатывали атрофированные мышцы и суставы. Школьник буквально заново учился ходить!

Мальчику буквально пришлось заново учиться двигаться. Фото: аккаунт ДРКБ в соцсетях.

Как только парнишка немного окреп, его отправили на операцию в Москву. Родители, как рассказывают в ДРКБ, активного участия во всем этом не принимали, но сами врачи старались максимально окружить маленького пациента любовью и вниманием. Не остались в стороне и неравнодушные жители Бурятии - помогли купить ходунки, велотренажер и массажер. И ребенок снова встал на ноги. Теперь он набирается сил и восстанавливается.

- Сегодня он учится в школе-интернате. Опекун создала хорошие условия для жизни мальчика, - поделились врачи ДРКБ. Они как раз недавно навестили Андрея и убедились, что с ним все будет в порядке.

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