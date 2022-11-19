Что стало с сибирскими Бонни и Клайдом, которые обчищали ювелирки и сбежали со следственного эксперимента из-под носа конвоя

Парочка грабителей из Иркутской области обчищала ювелирки и сбежала со следственного эксперимента из-под носа конвоя Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Из подъезда жилой многоэтажки выходит мужчина в спортивном трико и футболке, только почему-то босой (поздней осенью-то, в Сибири!), за ним - девушка в зеленых брюках и серой кофте. Спустившись с лесенок и оглянувшись по сторонам, они пускаются по тротуару легкой трусцой… Это видео, снятое камерой наружного наблюдения в спальном микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, два года назад разлетелось по всему Интернету. В объективе – преступники! А бежала парочка всего-навсего из-под носа конвоя - дала деру прямо со следственного эксперимента! Сейчас кадры эпичного побега снова бьют рекорды по просмотрам. Бонни и Клайд, как окрестили героев нашумевшей криминальной драмы в честь знаменитых предшественников, американских грабителей, которых просто расстреляли в машине, получили новый приговор суда.

Психолог-альпинист-разбойник

«Сергей (фамилии не называем в интересах суда – прим. Ред.) вечером ушел из дома и не вернулся. Собирался встретиться с другом. С тех пор его телефон недоступен». Такое объявление разлетелось по соцсетям в январе 2014 года. Тревогу забила мать 24-летнего парня, альпиниста из Ангарска.

- Сергей – не из таких! Не из гуляк! – плакала мать. – С ним явно что-то случилось… Имеет диплом психолога, но сейчас перебивается случайными заработками, устроиться по профессии сложно…

В городе появились ориентировки. А спустя некоторое время – новые. Но фото тот же самый Сергей, а текст другой: «Разыскивается за тяжкое преступление.

Что известно о Сергее? Вуз окончил пару лет назад, получил диплом психолога. Увлекался горным туризмом, ходил в Саяны. И, как многие из его друзей, сделал это своей профессией – за работу промышленного альпиниста, на высоте, при строительстве и ремонте домов, прилично платят. Но Сергею, конечно, хотелось большего – свою фирму, денег и признания. И побыстрее!

С кредитом в банках не вышло – официальной работы не было. Где взять нужную сумму на свое дело? Зашел к приятелю, тот не растерялся - предложил… грабануть ювелирку. Вот так просто! И мешкать не стали – буквально через несколько дней в соседнем городке Усолье-Сибирском случилось ограбление века.

Преступление в стиле 90-х: разбойники в черных масках ворвались в салон, ранили из травматического пистолета охранника и сгребли с витрин драгоценностей почти на 3 млн рублей. Казалось, все прошло супер – сами были в масках и перчатках. Но допустили просчет – машину нашли, а в ней увидели кулоны и кольца. Сергея и его приятеля объявили в розыск за разбой. Пока мать в панике искала его повсюду, он брал «новые высоты». К первой ювелирке добавилась вторая, потом третья, магазин техники. Скрываясь, в гостях познакомился с 18-летней Татьяной.

Итак, она звалась Татьяной

- Она у меня очень душевная, ответственная девушка. Творческая личность! – и матери Татьяны о ремесле дочери посчастливилось узнать весьма нетривиально, когда на ее пороге появились люди в погонах:

«Совершила серию разбойных нападений. Объявлена в федеральный розыск», - коротко и ясно, без лишних церемоний заявили полицейские.

- Я набрала кредитов на 200 тысяч рублей и лишилась работы. Выплачивать долг было нечем. Семье стали названивать коллекторы. Начались ссоры с родителями, и я ушла из дома, - такую версию, как стала частью криминального трио, Татьяна излагала на суде. – Поселилась на квартире своего парня (напарника Сергея). Однажды он так и сказал: мол, у тебя кредиты, да и жить на что-то надо - соглашайся на дело! Да и Серега одобрил.

Боевое крещение приняла в одном из магазинов. Напарники ей дали ключевую роль: в маске и камуфляже, не проронив ни слова, она несколько раз ударила ножом по кассе, заставив отступить продавца, а затем забрала 43 тысячи рублей, еще 3 тысячи выхватил Сергей. А дальше пошло-поехало: автозаправки, ювелирки, продуктовые. Всего за год – больше пяти нападений. Одно из самых крупных – почтовое отделение, вынесли около 800 тысяч рублей. Но приятель криминальной парочки попался. В тот момент, когда его остановила полиция, он набрал номер Татьяны. Она сообразила – они следующие. Их действительно объявили в федеральный розыск, а влюбленные бросились в бега – но сначала купили мотоцикл, шлемы, палатку и два спальника.

На Кубань!

Пока полиция шла по следу криминального дуэта, те махнули на юга - на Кубань. Жить собирались исключительно честным трудом, в маленьком домике на берегу моря. Ехали не торопясь, о плохом не помышляли, останавливались в маленьких мотелях на трассе. Но надежды на лучшее разбились об отсутствие наличных.

Сначала пришлось продать сломавшийся мотоцикл и ехать автостопом. Потом - жить в лесу в палатке и недоедать, так как денег не было. Заброшенных домов на Кубани тоже не нашлось. На работу без документов не брали. В общем, об идее жить честно и без проблем забыли. Сначала Сергей ограбил ближайший продуктовый магазин, а потом понеслось.

- С октября 2016 года по июль 2017 года в Краснодаре было совершено 15 разбойных нападений на продуктовые магазины, - сообщала позже официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Во всех случаях неизвестные в масках заходили в помещение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирали деньги.

Добыча не сказать, что большая – четверть миллиона рублей. Следов – ни одного!

Жадность фраера сгубила

Последним делом Бонни и Клайда из Сибири стала попытка ограбить банк в Краснодаре.

- Миллионов 15 точно будут нашими, - раскрыл карты Татьяне Сергей, отношения с которой давно вышли за границы «деловых».

И дал расклад: где камеры, сколько охранников на входе, администраторов внутри. Ведь в офисе он уже бывал - под видом клиента. Когда все было готово, Татьяна внезапно пошла на попятную: «На дело не пойду». На суде же пояснила: «Разболелась голова».

Сергей пошел в одиночку, но вернулся с пустыми руками. Менеджер и наставленного на нее ствола не испугалась. Сделала вид, что сгребает деньги в сумку, а сама нажала тревожную кнопку. За это Сергей отомстил: стукнул женщину рукояткой пистолета по голове и убежал ни с чем. Попалась парочка в июне 2017-го. И как же глупо! Татьяну и Сергея сдал хозяин съемной квартиры. От него Бонни и Клайд съехали, не заплатив. Увидели во дворе дома участкового, он почему-то опрашивал соседей, на тему, не видели «подозрительных лиц». Упустили лишь одну деталь: у хозяина квартиры была копия паспорта Татьяны. Находясь в федеральном розыске, она умудрилась пользоваться оригинальным документом. Обиженный арендатор, недолго думая, отнес копию в полицию. Описал и внешность Сергея. И полицейские узнали в них криминальных гастролеров. Записей их магазинов и заправок, где успели засветиться Бонни и Клайд», в распоряжении МВД было достаточно. И тут же выяснилось, что ищут парочку не только на Кубани, но и в Иркутске. Дальше – дело техники. Новые соседи по пятиэтажке, где на этот раз обосновались Бонни и Клайд, оказались более внимательными к посторонним. Вот так приключения парочки и закончились.

Таинственная квартира

Парочка вернулась в Сибирь, куда их отправили по этапу. Клайду дали 11 лет, Татьяне - 9. Их общий куш насчитывал 7,2 миллиона рублей. И спустя 2 года после приговора, мотая сроки по разным колониям, парочка воссоединилась - на следственном эксперименте в квартире, что сдается посуточно в жилом комплексе на окраине Иркутска. Как там оказались, можно только предполагать. Возможно, вскрылся новый эпизод из прошлого криминального тандема, и их отправили на место преступления. Откуда они эпично сумели удрать.

Искали их пару недель по всем окрестным регионам. А поймали Клайда в пригородном садоводстве обычные дачники. Кто залез в их дом, и чем они рисковали при задержании, они узнали только после приезда сыщиков. Бонни тогда удалось сбежать, но на свободе она погуляла недолго, около суток – пыталась спрятаться на кладбище, но неудачно. Впрочем, она даже обрадовалась тому, что скитания завершились – позировала перед камерой и сфотографировалась с ориентировкой.

Прошло два года в СИЗО, и вот – решение, теперь уже иркутского суда. По приговору, который только что состоялся, срок Татьяны – 5 лет, а Сергея, как лидера банды -12. Ближайшие годы оба должны провести в колонии.

Пока что приговор в законную силу не вступил. В ближайшее время иркутские Бонни и Клайд могут оспорить решение суда.

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