«Он часто писал своей подельнице»: бывший сокамерник сбежавшего заключенного Сергея Устюгова рассказал о нем

Сбежавший Сергей Устюгов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Уже четвертые сутки вся иркутская полиция ищет двух беглецов – Сергея Устюгова и Татьяну Никитину, которые 7 сентября сбежали во время следственного эксперимента в Иркутске. Криминальный дуэт, которых прозвали Бонни и Клайдом за то, что они умудрялись скрываться несколько лет, совершая разбои, уже объявили в федеральный розыск. Но пока они засветились лишь, попав на камеры видеонаблюдения в поселке на окраине города. «КП» в Иркутске удалось найти сокамерника беглеца, с которым он отбывал наказание в одном отряде. Мужчина недавно вышел на свободу, и о побеге Устюгова узнал из соцсетей.

– Никогда бы не подумал, что он решится на побег, - говорит Александр (имя изменено). - Мы жили с ним в одном бараке. Сергей общительный, но очень спокойный пацан. Никаких легенд про его прошлое по колонии не ходило. Ни в каких конфликтах он замечен не был. Режим не нарушал. Он ничем особым вроде не выделялся. Кем работал в колонии? Он не работал. Нарды делал только. Может, сбежал, потому что по свободе так соскучился.

Своими «приключениями» на свободе, когда его не могли поймать три года, по словам бывшего заключенного, Сергей Устюгов перед сокамерниками не хвастался. Говорил немного и то, если спрашивали.

- Рассказывал только про то, как однажды ограбили почту, - продолжает Александр. – «Хлопнуть» ее они якобы решили, узнав, что в этот день завезли деньги. В том ограблении участвовали он, его подельница и подельник, который стоял на выходе и следил, чтобы никто не выходил. Говорил, что все ограбление заняло минуты три. А вот про то, почему он вообще решил заняться разбоями, я у него не интересовался.

Александр как-то спросил сокарменика и про подельницу. Налеты-то они совершали вместе, отношений своих не скрывапи. А отбывать срок обоим предстояло долго – Татьяна получила 9 лет колонии. Сергей -11.

- Я спрашивал: «Ты хотя-бы с ней общаешься или забыл ее?», - говорит Александр. – Он ответил, что помнит и переписывается. Потом я действительно не раз видел, как он писал ей письма. И ему от нее приходили.

Сергей Устюгов и татьяна Никитина в федеральном розыске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Последний раз Александр видел Сергея осенью прошлого года. По словам бывшего заключенного, тогда Сергея отправили на этап из колонии в ангарское СИЗО.

- Он говорил, что его повезут за «добавкой», это значит, что отправят под следствие по новому эпизоду, - говорит Александр.

Побег криминальной парочки он не одобряет. Говорит, сам бегал. И зря.

- Я сидел в колонии поселения, где свободное передвижение, - говорит Александр. – Решил уйти. Поймали и добавили еще год. Сергею теперь наверняка тоже добавят. Поэтому, зря он так сделал. Смысл прятаться от самого себя. Постоянно ходить, оглядываться. А так ведь мог на УДО рассчитывать.

Поиски беглецов тем временем продолжаются. Теперь сибирских Бонни и Клайда будут искать по всей стране. Ориентировку на парочку направили в другие регионы. Прежде всего -в соседние Красноярский край и Бурятию. Хотя полицейские не исключают и того, что преступники могут находиться в садоводствах под Иркутском, Ангарском или Усольском районе. Дачников, автомобилистов и дальнобойщиков просят быть особенно бдительными.

- За четыре дня в бегах, Татьяна Никитина и Сергей Устюгов могли сменить одежду и начать использовать маскировку, - предупреждают в МВД. - Например: темные очки, кепки...Если вы увидели подходящих под описание людей, сразу звоните в полицию!

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕТЫ БЕГЛЕЦОВ

Татьяне Никитиной на вид 25 лет, она среднего роста, у нее светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Что касается Сергея Устюгова, то ему на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку. За информацию, которая поможет задержать беглецов, объявлено денежное вознаграждение.

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