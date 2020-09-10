Просили подвезти: сбежавшие со следственного эксперимента преступники замечены у парковки магазина. Фото: "Инцидент Иркутск"

Новое видео с заключенными Татьяной Никитиной и Сергеем Устюговым, которые 7 сентября сбежали из под стражи во время следственного эксперимента, появилось в иркутской группе в соцсетях «Инцидент Иркутск». Криминальный дуэт, осужденный за разбои и другие особо тяжкие преступления, попал на камеры видеонаблюдения в поселке Западный в микрорайоне Ново-Ленино.

На кадрах видно, как парочка, которую прозвали иркутскими Бонни и Клайдом, подошла к магазину. Пока Сергей Устюгов, который, судя по кадрам, по-прежнему находился босиком после побега, зашел в павильон, Татьяна осталась на улице около припаркованного грузовичка. Пока напарник находился внутри, девушка даже успела прихорошиться, посмотрев в свое отражение в окне автомобиля и поправив волосы. После чего также вошла в магазин. Что парочка там делала неизвестно. Через несколько минут Сергей вышел из павильона, и подойдя к водителю грузовичка, начал с ним беседовать и жестикулировать рукой. Скорее всего, он просил его подвести их. Но, похоже, водитель отказался и уехал. Беглецы, выйдя из магазина, пошагали вдоль дороги в сторону леса.

- Это действительно те самые беглецы, - прокомментировали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Видео снято в день побега. Сейчас их поиски продолжаются.

Поиски беглецов продолжаются. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Напомним, 9 сентября следственный комитет подтвердил, что Татьяна Никитина и Сергей Устюгов сбежали во время конвоирования для проведения следственных действий по уголовному делу о серии разбойных нападений. Его расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. Сейчас по факту побега проверку проводят следователи, а также руководство регионального МВД, которое пообещало дать оценку действиям своих сотрудников, которые участвовали в конвоировании.

Еще раз напоминаем приметы мужчины и женщины.

Татьяне Никитиной на вид 25 лет, она среднего роста, у нее светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Что касается Сергея Устюгова, то ему на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку. За информацию, которая поможет задержать беглецов, объявлено денежное вознаграждение.

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