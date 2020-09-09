Следователи начали проверку по факту побега двух заключенных в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

К расследованию побега двух заключенных 24-летней Татьяны Никитиной и 31-летнего Сергея Устюгова подключился следственный комитет Иркутской области. Напомним, криминальный дуэт, который прозвали иркутскими Бонни и Клайдом, был объявлен в розыск вечером, 7 сентября.

- По данным следствия, побег произошел во время конвоирования осужденных для проведения следственных действий по уголовному делу, расследуемому ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области о серии разбойных нападений, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. Начата проверка. Опрашиваются полицейские из конвоя.

Свою внутреннюю проверку начали и в региональном МВД.

- По итогам служебной проверки, руководство даст оценку действиям сотрудников, которые участвовали в конвоировании заключенных, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас поиски беглецов, которые осуждены за особо тяжкие преступления, продолжаются. Полицейские не исключают, что они могли покинуть Иркутскую область на попутных автомобилях, либо с дальнобойщиками. На поиски беглецов брошены все наружные экипажи. Еще раз напоминаем приметы мужчины и женщины.

Татьяне Никитиной на вид 25 лет, она среднего роста, у нее светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Что касается Сергея Устюгова, то ему на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку.

Кстати, за информацию, которая поможет задержать беглецов объявлено денежное вознаграждение.

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