Иркутские Бонни и Клайд сбежали от конвоя со съемной квартиры: могло ли такое произойти

Сергей Устюгов и Татьяна Никитина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Из подъезда жилой многоэтажки выходит мужчина в спортивном трико и футболке, только почему-то босой (в сентябре-то, в Сибири) за ним - девушка в зеленых брюках и серой кофте. Спустившись с лесенок парочка, оглянувшись по сторонам, начинает бежать по тротуару легкой трусцой, - но нет, это вовсе не борцы за здоровый образ жизни, которые решили выйти днем на пробежку. Видео с этими кадрами сегодня на первых позициях во всем новостных лентах. Зафиксировала кадры камера наружного видеонаблюдения, установленная во дворе крупного жилого комплекса микрорайона Ново-Ленино Иркутска. А в объективе - преступники. И парочка всего-навсего совершает побег из-под конвоя!

НАЛЕТ НА ЮВЕЛИРКУ И КУШ В 3 МЛН РУБЛЕЙ

- Помогите, мой сын пропал! – началась история иркутских Бонни и Клайда, как прозвали криминальный тандем 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова, в декабре 2013-го, накануне Нового года в отделении полиции. Туда пришла женщина, вся в слезах, молила разыскать ее Сережу. Парень ведь не из гуляк, хороший!

- Он психолог, но сейчас перебивается случайными заработками, - сбивчиво твердила женщина. – Увлекается походами и скалолазанием. Он не мог исчезнуть просто так, он у меня не из таких… А телефон недоступен…

Словам матери вняли. В городе появились ориентировки с фото пропавшего Сергея Устюгова. Правда, через месяц их заменили новыми – фамилия, имя, дата рождения и фото те же, а приписка новая: «Разыскивается за совершение разбойных нападений». Вот так мать Устюгова и узнала, что ее Сережа жив, здоров и, в общем-то, не бедствует. Ночевал-то, может, и в канаве, зато спал на золоте. Из ювелирки в Усолье-Сибирском, ранив охранника из травматического пистолета, вынес драгоценностей на 3 миллиона рублей. Правда, не один, а с тремя товарищами. Одна из них звалась Татьяной...

С Сергеем еще 18-летнюю Татьяну познакомил друг, а заодно и сообщник.

- Я набрала кредитов на 200 тысяч рублей, а потом лишилась работы, - пересказывала Татьяна на суде историю о том, как попала в дело. – Выплачивать долг было нечем. Семье начали названивать коллекторы. Из-за этого я начала ссориться с родителями ушла из дома.

Приютил Татьяну тот самый друг. В его квартире и состоялась судьбоносная встреча Устюгова и Никитиной.

- У тебя же кредиты, да и жить на что-то надо… Соглашайся, вместе подзаработаем, - толкали Таню вступить в их стройные ряды сообщники.

Азарт, драйв, реальные деньги, - Татьяна не отказалась. Парни девушке и форму выдали - камуфляжную экипировку и нож. Первый налет на магазин прошел успешно. Автозаправки, ювелирки, почта, - пошло-поехало. А схема всегда одна: ворваться в магазин в масках, наставить на охрану или продавцов пистолет Макарова (его отобрали у одного из охранников в ограбленном магазине), уложить всех на пол, обчистить кассу и скрыться, не оставив следов. Отработанный до автоматизма план дал сбой единожды. Полиция вычислила машину, на которой скрылись преступники. Будь авто краденым, ушли бы невидимками и в этот раз. Однако зарегистрирован он был на том самом друге, на квартире которого познакомились Татьяна и Сергей.

- На землю, полиция, не двигаться! - услышала Татьяна в трубку крики спецназовцев, когда товарища задерживали, молча повесила трубку. После чего позвонила Сергею.

- Нужно срочно уезжать из города, - ответил Сергей, когда о случившемся ему сообщила Таня. – В городе наши лица висят уже на каждом столбе.

У двоих подельников Александра Егорова во время обыска было найдено оружие и украденные украшения из ювелирного магазина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

НА МОТОЦИКЛЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ

Никитину и Устюгова объявили в федеральный розыск. А они махнули на юга. Рванули через всю страну в Краснодар, чтобы залечь там на дно. Более 5 тысяч км ехали на мотоцикле, который купили на похищенные деньги, а также автостопом. Осенью 2016-го похожие налеты на магазины начались в Прикубанском районе Краснодара. Добравшись в теплые края, сибирские Бонни и Клайд, уже объявленные в федеральный розыск, начали новую-старую жизнь.

- С октября 2016 года по июнь 2017 года в Краснодаре было 15 разбойных нападений на продуктовые магазины, - сообщала позже официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Во всех случаях неизвестные в масках заходили в помещение магазина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирали деньги.

Кубанские полицейские были уверены, орудуют двое мужчин. Ведь во время ограблений, Татьяна ни разу не проронила ни слова. Свидетели все, как один рассказывали, что командовал и вел диалог всегда один налетчик. И это был Сергей. Но все же во время одного из налетов Татьяна не смогла сдержать язык за зубами, вступила в разговор с кассиром, которая рассказала об этой важной детали сыщикам.

Пока полиция шла по следу сибиряков, Сергею надоело рисковать из-за мелочи, грабя магазины с небольшой выручкой в 20-30 тысяч рублей. Ему захотелось сорвать крупный куш. Мужчина задумал самое большое дело в своей «карьере» гангстера. А именно ограбить банк в престижном районе Краснодара – Немецкой деревне.

- Миллионов 15 точно будут нашими, - сказал он напарнице, раскрывая карты.

Перед налетом, Сергей, конечно несколько раз побывал в этом банке под видом обычного клиента. Заходил в офис, изучал, где находятся камеры, сколько охранников на входе. Когда все было готово, Татьяна внезапно отказалась от ограбления. То ли испугалась, то ли была не в духе.

- Тогда пойду один, - ответил Сергей. – У меня все готово и отступать я не намерен, - бросил он, выходя из съемной квартиры.

Ограбление не удалось. Хотя начиналось все по плану. Сибиряк как обычно ворвался в банк, и, угрожая сотрудникам пистолетом, крикнул: «Деньги на бочку!» Менеджер открыла кассу, достала пачки денег, и делая вид, что начинает бросать их в сумку, резко нажала тревожную кнопку. Сергей понял, что о больших деньгах уже стоит забыть. До приезда наряда оставались считанные минуты. Он бросил сумку, стукнул женщину рукояткой пистолета по голове, и убежал ни с чем.

Поймали Бонни и Клайда в июне 2017-го. Татьяна, сидя в съемной квартире, увидела, как во дворе ходит полицейский и опрашивает жильцов. Напарники запаниковали. В тот же день съехали из квартиры, не заплатив хозяину. Тот пошел в полицию, предоставил копию паспорта Татьяны и описал внешность ее сожителя. После этого, выйти на след парочки оставалось делом техники. Их задержали на очередной съемной квартире.

ТАИНСТВЕННАЯ КВАРТИРА

Так парочка вернулась в Сибирь, где и отбывала наказание после суда. Сергею дали 11 лет колонии, Татьяне – 9. Как парочка оказалась спустя два года после приговора в многоэтажке Иркутска, вопрос. Здесь можно только предполагать – по неофициальной информации, их отправили на следственный эксперимент. Видимо, вскрылся новый эпизод их криминального прошлого и парочку отвезли на место преступления.

Корреспонденты «Комсомолки» нашли тот самый дом и подъезд. Оказалось, что никто из соседей подробностей побега не знал.

- Видели в интернете, что из нашего подъезда какие-то зеки сбежали, но кто и что не знаем, - в один голос отвечали жильцы.

Лишь одна женщина указала на нужную квартиру. То, что побег был из нее, она узнала в соседском чате в мессенджере.

Квартира оказалось опечатана следователями. Выяснилось, что она сдается посуточно. Нам удалось найти хозяина.

- Да, следственный эксперимент был в моей квартире, - ответил он на наш телефонный звонок. – По какому преступлению, и при каких обстоятельствах произошел побег? Эти вопросы к полиции.

Ну а поисками Устюгова и Никитиной сейчас продолжаются. Ориентировки на сбежавших расклеивают во всех дворах и общественном транспорте. По версии полицейских, криминальный дуэт мог покинуть Иркутскую область на попутных автомобилях, либо с дальнобойщиками.

ПРИМЕТЫ БЕГЛЕЦОВ

Напоминаем приметы мужчины и женщины. Татьяне Никитиной на вид 25 лет, среднего роста, светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Что касается Сергея Устюгова, то ему на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку.

Кстати, за информацию, которая поможет задержать беглецов, объявлено денежное вознаграждение.

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