В Иркутске разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в тяжких преступлениях

Разыскиваемый мужчина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Криминальный дуэт мужчины и женщины объявлен в розыск в Иркутске. 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова, подозревают в совершении особо тяжких преступлений.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы дуэта. Женщине на вид 25 лет, она среднего роста, у нее светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Что касается мужчины, то ему на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку.

Женщина, которую разыскивают. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Они могут скрываться в садоводствах Иркутского района, а также в Ангарске, Мегете, Стеклянке и Малой Елани, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Всех кто видел разыскиваемых, просят сразу обращаться в ближайший отдел полиции. За помощь в поимке беглецов объявлено денежное вознаграждение.