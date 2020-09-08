За что осуждены сбежавшие мужчина и женщина, которых разыскивают в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Иркутские полицейские продолжают поиски криминального дуэта: 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова. Они были объявлены в розыск 7 сентября. На трассе под Иркутском даже останавливали все проезжающие машины, так как по информации сыщиков, тандем, подозреваемый в особо тяжких преступлениях, мог скрываться в садоводствах Иркутского района, а также в Ангарске, Мегете, Стеклянке или Малой Елани. Наконец, стало известно, какие именно преступления совершили беглецы.

- Они осуждены судом за совершение серии разбойных нападений, краж, незаконный оборот оружия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас ориентировки на сбежавших расклеивают во всех дворах и общественном транспорте. По версии полицейских, криминальный дуэт мог покинуть Иркутскую область на попутных автомобилях, либо с дальнобойщиками. На поиски беглецов брошены все наружные экипажи. Если вы увидели разыскиваемых на улице, сразу обращайтесь в ближайший отдел МВД. Ну а мы еще раз напоминаем приметы мужчины и женщины.

Татьяне Никитиной на вид 25 лет, она среднего роста, у нее светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Что касается Сергея Устюгова, то ему на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку.

Кстати, за информацию, которая поможет задержать беглецов объявлено денежное вознаграждение.

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