Иркутские Бонни и Клайд, сбежавшие со следственного эксперимента, объявлены в федеральный розыск. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Теперь будут искать по всей стране. В федеральный розыск объявлены заключенные Татьяна Никитина и Сергей Устюгов, которые 7 сентября сбежали из-под стражи во время следственного эксперимента в одном из жилых комплексов Иркутска. Ищут криминальную парочку, которую прозвали Бонни и Клайд за то, что они были осуждены за разбойные нападения и умудрялись скрываться несколько лет, уже четвертые сутки.

- Ориентировку на беглецов направили в другие регионы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Прежде всего в Красноярский край и Бурятию. Не исключено, что преступники могут находиться в садоводствах под Иркутском, Ангарском или Усольском районе. Просим дачников, автомобилистов и дальнобойщиков проявлять бдительность.

Следственный комитет уже подтвердил, что Татьяна Никитина и Сергей Устюгов сбежали во время конвоирования для проведения следственных действий по уголовному делу о серии разбойных нападений. Его расследовали сотрудники регионального МВД. Сейчас по факту побега проверку проводят следователи, а также руководство МВД.

Ну а мы еще раз напоминаем приметы мужчины и женщины, за помощь в поимке которых обещают денежное вознаграждение.

Татьяне Никитиной на вид 25 лет, она среднего роста, у нее светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Что касается Сергея Устюгова, то ему на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку

Полиция предупреждает, что за четыре дня в бегах, Татьяна Никитина и Сергей Устюгов могли сменить одежду и начать использовать маскировку. Например: темные очки, кепки...Если вы увидели похожих под описание людей, сразу звоните в полицию!

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