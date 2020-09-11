О местонахождении сбежавших иркутских заключенных в полицию поступило 15 сообщений. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Иркутские полицейские уже пятые сутки продолжают поиски двух беглецов – Сергея Устюгова и Татьяну Никитину, которые 7 сентября сбежали во время следственного эксперимента в Иркутске. Криминальный дуэт, которых прозвали Бонни и Клайдом за то, что они скрывались несколько лет, совершая разбои, уже объявили в федеральный розыск. Но пока поиски не приносят результата. Хотя сообщения, что беглецов, возможно, видели случайные прохожие, в полицию поступают ежедневно.

- На телефон доверия поступило уже 15 звонков об обнаружении подозрительных людей, подходящих под описание осужденных, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Такие сигналы приходили из района Стеклянки, трассы в Шелеховском районе. Каждое сообщение мы проверили, но информация не подтвердилась. Спасибо жителям региона за активность, призываем их помогать в дальнейших поисках.

Следственный комитет уже подтвердил, что Татьяна Никитина и Сергей Устюгов сбежали во время конвоирования для проведения следственных действий по уголовному делу о серии разбойных нападений. Его расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. Сейчас по факту побега проверку проводят следователи, а также руководство регионального МВД, которое пообещало дать оценку действиям своих сотрудников, которые участвовали в конвоировании.

Еще раз напоминаем приметы мужчины и женщины.

Татьяне Никитиной на вид 25 лет, она среднего роста, у нее светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Что касается Сергея Устюгова, то ему на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку. За информацию, которая поможет задержать беглецов, объявлено денежное вознаграждение.

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