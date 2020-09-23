Сбежавшая от конвоя иркутская заключенная пряталась на кладбище. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Стали известны подробности того, как иркутские полицейские поймали сбежавшую заключенную Татьяну Никитину, поиски которой велись с 7 сентября. Напомним, в тот день женщина вместе со своим подельником, с которым они были осуждены за разбойные нападения, ускользнула от конвоя во время следственного эксперимента. 22 сентября, в садоводстве под Ангарском мужчину вместе с отцом задержал местный житель Константин Шубин. Татьяне Никитиной удалось убежать. Буквально через час после задержания друга, она попала на камеры видеонаблюдения в магазине неподалеку от садоводства. Закрыв лицо медицинской маской, и натянув на глаза козырек кепки, Татьяна купила бутылку газировки, чтобы смочить горло после длительного забега. Но на свободе она погуляла менее суток.

- Полицейские увидели ее на городском кладбище, когда обследовали пригород Ангарска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Она решила спрятаться именно на кладбище, потому что там немноголюдно. Сопротивления она не оказывала. Ее уже доставили в отдел полиции.

Фото: dtp_irk в "Инстаграме".

Добавим, что, настроение у Никитиной во время задержания, похоже было неплохое. Девушка даже попозировала перед камерой, и сфотографировалась вместе с бумажной ориентировкой на саму себя.

Увидится криминальный дуэт, который прозвали Бонни теперь они нескоро. Мужчине без учета надбавки за побег сидеть еще 8 лет, Женщине - 5. Ну а Константина Шубина и его отца теперь ждет сюрприз. Ведь за помощь в поимке зеков полиция обещала до 500 тысяч рублей.

- Обещанное вознаграждение им будет выплачено, - говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мне уже звонили из полиции, сказали, что не обидят, - отвечает на это Константин.

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