«Он сдался, а напарнице дал уйти»: как отец и сын задержали заключенного Сергея Устюгова, сбежавшего от конвоя в Иркутске

Сергея Устюгова уже задержали, его подельница в бегах. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Мужчина в грязных оливковых брюках и черном джемпере в окружении полицейских сидит на бетонной плите с закованными в наручники руками и грустным взглядом смотрит объектив камеры смартфона. Так закончились двухнедельные скитания на свободе для сбежавшего иркутского заключенного Сергея Устюгова. Еще 7 сентября он вместе со своей напарницей Татьяной Устюговой ускользнул от конвоя во время следственного эксперимента многоэтажки Иркутска. Более двух недель эту криминальную парочку, которую прозвали иркутскими Бонни и Клайдом за серию разбоев и грабежей, что совершали ни один год, искали все экипажи полиции. Уже мотая сроки по разным колониям, они снова оказались вместе и умудрились дать деру. И вот финита ля комедия - 22 сентября в садоводстве в Ангарске Клайд Сергей Устюгов попался.

Сергей Устюгов сразу после задержания. Фото: dtp_irk

- Мы с сыном и мужем привезли на наш старый участок доски, чтобы ремонтировать забор, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» очевидица задержания. – Сын первым подошел к домику и увидел, что дверь сломана. Тут на порог выскочил незнакомец. Он брызнул в глаза сыну из перцового баллончика, а затем схватил его, приставил к горлу нож и начал кричать: «Отпустите нас, а то прирежу!».

По словам женщины, ее сыну удалось вырваться из объятий Устюгова. В этот момент подбежал муж, который палкой ударил беглеца по спине. Устюгов бросился наутек. Наблюдавшая всю эту картину со стороны подельница Устюгова Татьяна Никитина, бросилась за ним.

- Сын с мужем прыгнули в машину и поехали за беглецами, - продолжает женщина. – Я, что есть силы, тоже побежала за машиной и на ходу вызывала полицию. Хорошо, что они не потеряли беглецов из виду. Те пробежали заброшенный участок, свернули в поле за садоводством, где сын с мужем их и догнали. Я видела, как этот заключенный, поняв, что ему не убежать, специально подставился, чтобы поймали его, а не подельницу. Дал ей возможность скруться! Когда сын повалил на землю Устюгова, тот даже не успел достать нож. Девушка же побежала дальше. Ее поймать не удалось.

По словам очевидицы, ее сын и муж удерживали беглеца до приезда полиции минут 10. Все это время Сергей Устюгов умолял отпустить его. Причем делал это очень вежливо.

- Таким спокойным голосом говорил сыну: «Давай договоримся», - говорит сибирячка. – И добавлял: «Не бей, отпусти меня». Беглец был очень вежлив. Тут я поняла, что он настоящий психолог.

О том, что семья поймала преступника, находящегося в федеральном розыске, ангарчане узнали после приезда сыщиков. После этого иркутского Клайда увезли.

Женщина признается, что ее семья была на дачном участке очень давно. Поэтому, не исключено, что Устюгов и Никитина скрывались там с первого дня после побега. При этом садоводство находится в черте Ангарска. Сейчас все подробности того, где и как скрывались заключенные, выясняются.

Ориентировка на Устюгова и Никитину. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала всю историю похождений Иркутских Бонни и Клайда. Свой первый разбой Сергей Устюгов, который к слову, является дипломированным психологом, совершил еще в декабре 2013 года. Тогда, с двумя товарищами он вынес 3 миллиона рублей из ювелирного салона. Вскоре, сообщник Сергея познакомил его со своей подругой Татьяной Никитиной. Девушке, которая набрав кредитов на 200 тысяч рублей, нечем было расплачиваться, и налетчики предложили ей пойти на следующее «дело» с ними. Она согласилась.

И пошло-поехало. Налетчики начали грабить автозаправки, ювелирки, почта. Никитину и Устюгова объявили в федеральный розыск. Осенью, 2016 года, чувствуя, что полиция идет по следу, они рванули в Краснодар. Более 5 тысяч км ехали на мотоцикле, который купили на похищенные деньги, а также автостопом. Добравшись на юг, иркутские Бонни и Клайд продолжили заниматься преступным ремеслом, грабя магазины.

Краснодарские сыщики были уверены, что в городе орудуют двое мужчин-налетчиков. Ведь во время ограблений, Татьяна ни разу не проронила ни слова. Но все же во время одного из налетов Татьяна вступила в разговор с кассиром, которая рассказала об этой важной детали сыщикам.

Поймали Бонни и Клайда в июне 2017-го. Татьяна, сидя в очередной съемной квартире, увидела, как во дворе полицейские опрашивают жильцов. Напарники запаниковали. В тот же день съехали из квартиры, не заплатив хозяину. Тот пошел в полицию, предоставил копию паспорта Татьяны и описал внешность ее сожителя. После этого, выйти на след парочки оставалось делом техники. Их задержали на очередной съемной квартире. В 2018 году Устюгова осудили на 11 лет, Никитину на 9.

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