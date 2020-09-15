МВД выплатит полмиллиона рублей тому, кто поможет задержать сбежавших от конвоя иркутских заключенных. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Иркутские полицейские увеличили размер вознаграждения за помощь в поимке сбежавших заключенных Татьяны Никитиной и Сергея Устюгова, которые 7 сентября сбежали от конвоя во время следственного эксперимента в одном из жилых домов. Криминальную парочку, которую прозвали Бонни и Клайд за то, что они были осуждены за разбойные нападения и скрывались несколько лет, объявили в федеральный розыск, но даже спустя неделю результатов это не принесло.

- За помощь в задержании преступников, мы выплатим до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Деньги получит тот, кто предоставит достоверную информацию о местонахождении беглецов, и которая приведет к их задержанию. По желанию, выплата может быть сделана конфиденциально.

Поиски Татьяны Никитиной и Сергея Устюгова тем временем не останавливаются ни на минуту. Сейчас их ищут все наружные экипажи полиции, росгвардия и ГУФСИН. Привлекаются служебно-разыскные собаки и даже авиация. Ориентировки на иркутских Бонни и Клайда развешаны в частном секторе, садоводствах и общественном транспорте.

Еще в день побега, Татьяна Никитина и Сергей Устюгов попали на камеры наблюдения в поселке Западный в микрорайоне Ново-Ленино. Криминальная парочка подходила к водителю грузовичка, и просила их подвести. Однако, водитель отказал и уехал.

Мы еще раз напоминаем приметы беглецов. Татьяне Никитиной на вид 25 лет, она среднего роста, у нее светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Сергею Устюгову на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку. Если вы увидели похожих по описанию людей, сразу звоните в полицию.

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