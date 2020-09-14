Иркутских заключенных, сбежавших от конвоя, ищут уже неделю

Новое фото беглецов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Уже неделю гуляют на свободе иркутские заключенные Татьяна Никитина и Сергей Устюгов, которые 7 сентября сбежали от конвоя во время следственного эксперимента в одном из жилых домов. Криминальную парочку, которую прозвали Бонни и Клайд за то, что они были осуждены за разбойные нападения и умудрялись скрываться несколько лет, объявили в федеральный розыск, но результатов это пока не принесло.

- Их ищет полиция, Росгвардия и ГУФСИН, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Проверены десятки садоводств под Иркутском. Ориентировка на беглецов направлена в соседние регионы. На след преступников выйти пока не удалось.

Напомним, в день побега, Татьяна Никитина и Сергей Устюгов попали на камеры наблюдения в поселке Западный в микрорайоне Ново-Ленино. Криминальная парочка подходила к водителю грузовичка, и судя, по всему, просила их подвести. Однако, водитель уехал один.

9 сентября следственный комитет подтвердил, что татьяна Никитина, которая была осуждена на 9 лет колонии и Сергей Устюгов, получивший 11 лет заключения, сбежали во время конвоирования для проведения следственных действий по уголовному делу о серии разбойных нападений. Его расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. Следователи проводят проверку. факту А руководство регионального МВД даст оценку действиям своих сотрудников, которые участвовали в конвоировании.

«Комсомольской правде» Иркутск удалось найти бывшего сокамерника Сергея Устюгова, который рассказал, что никогда бы не подумал, что тот решиться на побег.

ПРИМЕТЫ БЕГЛЕЦОВ

Татьяне Никитиной на вид 25 лет, она среднего роста, у нее светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Сергею Устюгову на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку.

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