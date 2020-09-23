Прекращены поиски сбежавшей со следственного эксперимента Татьяны Никитиной. Фото: dtp_irk в "Инстаграме".

Закончились двухнедельные скитания двух сбежавших заключенных, которых окрестили местными Бонни и Клайдом. Сообщение о том, что поймана вторая сбежавшая со следственного эксперимента преступница Татьяна Никитина появилось днем 23 сентября в группе dtp_irk в "Инстаграме". Там же выложили ее фотографии. На снимках она в наручниках, держит в руках ориентировку на саму себя.

- Полицейские в Ангарске задержали женщину, сбежавшую с подельником из-под конвоя, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, накануне вечером в садоводстве под Ангарском задержали ее напарника, Сергея Устюгова. А помогли в этом два местных жителя - отец и сын. Преступники, которые находились в федеральном розыске, оказывается, прятались на их старой даче. А когда хозяева вернулись, беглецы этому не обрадовались. Владельцы дачи бросились за ними в погоню, девушка ушла, а вот Устюгова сдали полиции.

Напомним, криминальная парочка долгое время грабила заправки, ювелирные магазины, почты. Скрывались от правоохранителей в Краснодаре, но в 2017 году попались, получили тюремные сроки. Подробная история их похождений здесь.