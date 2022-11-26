Как в Иркутске раскрыли мошенницу, оформившую кредиты на 1,4 млн рублей на клиентов мебельных магазинов

Суд приговорил иркутянку к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске осудили за мошенничество 41-летнюю местную жительницу. Два года назад она работала продавцом-кассиром в мебельных магазинах. У нее был доступ к программному обеспечению по оформлению товаров в кредит. От имени покупателей она заполняла заявки в банки на выдачу кредитов якобы для покупки мебели. Затем сама получала деньги и тратила деньги на личные нужды, а заодно частично закрывала долги. Но изощренная схема, которую придумала иркутянка, дала сбой. В банках заметили неладное.

- К нам обратились коллеги с другого банка. Их служба безопасности заподозрила, что в некоторых кредитных договорах есть признаки фальсификации. Они попросили проверить, есть ли такое у нас, - рассказал корреспонденту «КП-Иркутск» представитель одного из российских банков. - Мы нашли у себя два таких договора на сумму около 300 тысяч рублей. Начали разбирательство. Оказалось, что таким образом женщина оформила займы в трех банках.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, из-за мошенницы пострадали восемь местных жителей. Она набрала на их имена кредитов на 1,4 миллиона рублей. Когда людям пришли уведомления о просроченных долгах, в которые они не влезали, они пошли с заявлениями в полицию. Мошенницу вывели на чистую воду.

Суд приговорил иркутянку к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей придется вернуть деньги банкам.

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