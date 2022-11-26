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Общество26 ноября 2022 1:54

Как в Иркутске раскрыли мошенницу, оформившую кредиты на 1,4 млн рублей на клиентов мебельных магазинов

Продавец из Иркутска незаконно оформила кредиты на 1,4 млн рублей на покупателей мебели
Виктория КУДАЕВА
Суд приговорил иркутянку к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима

Суд приговорил иркутянку к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске осудили за мошенничество 41-летнюю местную жительницу. Два года назад она работала продавцом-кассиром в мебельных магазинах. У нее был доступ к программному обеспечению по оформлению товаров в кредит. От имени покупателей она заполняла заявки в банки на выдачу кредитов якобы для покупки мебели. Затем сама получала деньги и тратила деньги на личные нужды, а заодно частично закрывала долги. Но изощренная схема, которую придумала иркутянка, дала сбой. В банках заметили неладное.

- К нам обратились коллеги с другого банка. Их служба безопасности заподозрила, что в некоторых кредитных договорах есть признаки фальсификации. Они попросили проверить, есть ли такое у нас, - рассказал корреспонденту «КП-Иркутск» представитель одного из российских банков. - Мы нашли у себя два таких договора на сумму около 300 тысяч рублей. Начали разбирательство. Оказалось, что таким образом женщина оформила займы в трех банках.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, из-за мошенницы пострадали восемь местных жителей. Она набрала на их имена кредитов на 1,4 миллиона рублей. Когда людям пришли уведомления о просроченных долгах, в которые они не влезали, они пошли с заявлениями в полицию. Мошенницу вывели на чистую воду.

Суд приговорил иркутянку к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей придется вернуть деньги банкам.

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