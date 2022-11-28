Стала известна судьба детей, которых забрали из семьи замерзшей насмерть 4-летней девочки в Бурятии

Стала известна судьба детей, которых изъяли из семьи замерзшей насмерть 4-летней девочки в Бурятии Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже неделю вся страна обсуждает страшную трагедию, произошедшую в Бурятии. В небольшом поселке с населением около 600 человек насмерть замерзла 4-летняя девочка, которая несколько часов провела на 15-градусном морозе. Сказать, что жизнь родителей разделилась на до и после, - ничего не сказать. За несколько дней следователям СК удалось частично восстановить события, которые привели к смерти маленького ребенка.

Ушла из дома в платьице и сапожках, пока все спали

Вечером 21 ноября мама уложила в кровати пятерых дочек, и сама легла спать. Отца семейства дома не было – в это время он трудился вахтовым методом в другом городе. Проснулась сибирячка около двух часов ночи, чтобы проверить детей, но поняла, что 4-летней девочки нигде нет.

- Женщина разбудила старших детей и кинулась вместе с ними на поиски. Чуть позже к ним присоединились соседи и другие местные жители, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Как стало известно «Комсомолке», в первую очередь ребенка искали в домах, где в окнах горели лампы. Взрослые надеялись, что она пошла на свет. На рассвете продрогшую малышку нашли лежащей на земле у забора одного из местных участков. Из одежды на ней были лишь сапожки, платьице и тонкая демисезонная куртка. К сожалению, оказалось слишком поздно…

- Сотрудники полиции на своем автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой медицинской помощи, чтобы доставить в больницу. На полпути машины встретились, но к этому моменту ребенок скончался, - заключают в Следкоме республики.

Но как кроха оказалась на улице посреди ночи? Как выяснили правоохранители, она сама незаметно вышла из дома. Калитка не была заперта. 4-летняя девочка выбежала со двора, но в темноте заблудилась и не смогла найти обратный путь.

- Село у нас спокойное, много кто не замыкает входные двери. У них она обычная деревянная, без защелок. Может быть, ее было под силу открыть даже ребенку, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» односельчанка семьи погибшей девочки.

На следующий день после случившегося о трагедии узнала вся Бурятия, а позже и страна. Информация просочилась в СМИ и соцсети. Многодетную мать обвинили в пьянстве, мол, она отдыхала в гостях, когда ее дочь бродила одна на морозе. Однако знакомые женщины, в том числе глава села, уверяют, что никогда не видели ее пьяной. К тому же следователи провели медосвидетельствование, которое подтвердило отсутствие в ее крови спиртного. На профилактических учетах семья никогда не состояла.

В деталях этой трагедии еще предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Тем временем односельчане простились с маленьким ангелочком. Девчушку похоронили на местном кладбище. На могилку приносили цветы и игрушки.

- На маму было тяжело смотреть. Пока выносили гробик, она трижды упала в обморок. Все это время ничего не ела, даже воду пьет с трудом…Винит себя в случившемся, - рассказали проживающая в этом селе сибирячка.

На время следствия остальных четырех дочерей из семьи изъяли и поместили в соцучреждение. Самой младшей из них два года, старшая — учится в пятом классе. Однако, как стало известно «КП», спустя несколько дней детей вернули родителям. Девочки продолжают посещать школу. За ними следят бабушка и дедушка, которые живут по соседству с домом родителей.

«У нас был похожий случай…»

История о гибели маленькой девочки вызвала бурные обсуждения во всех социальных сетях. Расследование только началось, однако люди строят собственные версии случившегося:

- Почему двери на ночь не закрыли? Почему ребенок не испугался ночью выйти один из дома? Значит девочка часто выходила одна. Значит родителей не было дома, - делится предположением читательница.

- В деревне вполне могла мама просто забыть от усталости дверь закрыть на крючок. Ребенок мог пойти в туалет.

- Оставьте мать в покое! Лучше окажите поддержку многодетным! Такое действительно бывает, что дети уходят, даже замки открывают. Это трагическая случайность, - написал еще один комментатор.

В это же время другие читатели делятся похожими ситуациями из детства:

- У меня сын лунатик был в детстве, я это поняла к 4 годам, - пишет одна из подписчиц Дзен-канала «КП»-Иркутск». - однажды он ходил по квартире, открывал все двери межкомнатные, на вопросы не отвечал, смотрел перед собой в одну точку. А потом пытался выйти в окно, но я, то уже знала, что он лунатик, окна были закрыты на замочки.

- У нас был похожий случай, - делится еще одна читательница «Комсомолки». - Жили в семейном общежитии, рядом с райотделом милиции, вечером все улеглись спать и у соседей мальчик встал и ушел в милицию. Пришел туда и говорит - папа маму бьет, они его на руки, ведь разут. Пришли разбираться, а папа с мамой спят, ничего не знают. На следующий день водили его к врачу.

- Мама мне рассказывала, как я в три года зимой в одном платье ушла из дома. Я спала в доме, а мама ушла стирать в баню. Куда я отправилась, один бог знает, но меня увидели случайные прохожие. Женщина сняла с головы пуховую шаль, завернула меня в нее и отнесла к себе домой… Вот и делайте выводы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

О результате работы сотрудников Следкома Бурятии обязал доложить председатель СК России Александр Бастрыкин. Расследование уголовного дела на контроль поставила республиканская прокуратура.

- Прокуратура республики поставила расследование дела на контроль и организовала надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на установление причин и условий, повлекших смерть несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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