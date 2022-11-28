«Переходил пути с телефоном в руках»: 16-летний студент погиб под поездом в Иркутской области

Попавший под поезд на станции Усолье-Сибирское подросток скончался в больнице. Фото: Восточное МСУТ СК

Студент Иркутского педагогического колледжа погиб, попав под грузовой поезд в Иркутской области. Трагедия произошла 27 ноября около 19 часов на станции Усолье-Сибирское. На улице уже стемнело, когда 16-летний парень переходил железнодорожные пути. В руках у него был телефон. Скорее всего из-за невнимательности молодой человек вышел прямо перед движущимся составом.

- Подаваемые звуковые сигналы повышенной громкости и меры экстренного торможения не позволили избежать наезда, подросток был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался в реанимационном отделении, - рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Сотрудники ведомства завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ. То есть нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи осмотрели место гибели молодого человека. Назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся другие следственные действия, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ход и результаты расследования взяты на особый контроль Иркутской транспортной прокуратурой, - отмечают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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