В минздраве прокомментировали смерть 4-месячного мальчика в больнице Иркутска

Специалисты изучают медицинские записи, чтобы понять, правильно ли лечили ребенка Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В министерстве здравоохранения Иркутской области прокомментировали смерть 4-месячного мальчика в больнице областного центра. Правоохранительные органы сообщили о трагедии 28 ноября, когда малыш скончался. Следователи завели уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

- Указанный случай действительно произошел в медучреждении. Ребенок находился на обследовании и лечении по поводу неврологических нарушений. В настоящее время проводится судебно-медицинское, гистологическое исследование, по результатам которого будет установлена причина смерти, - заявили в региональном минздраве.

Сейчас специалисты изучают документы и медицинские записи, чтобы понять, какие конкретно препараты давали ребенку и в какой последовательности - это важно. Только после этого можно будет принять какое-то "управленческое решение".

Напомним, в СК Иркутской области уточнили информацию. Известно, что мальчику стало плохо за два дня до смерти, ночью 26 ноября. Его состояние здоровья ухудшилось настолько, что родители привезли его в больницу. Именно здесь он и скончался.

Отметим, по статье за причинение смерти по неосторожности может грозить лишение свободы до двух лет или исправительные работы на тот же срок.

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