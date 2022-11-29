4-месячный мальчик умер в больнице Иркутска

Детали не разглашаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК Иркутской области вместе с прокуратурой региона сообщили о смерти 4-месячного младенца в областном центре. Мальчик находился в детской больнице, когда скончался. Полиция узнала о трагедии вечером 28 ноября. Как рассказали в правоохранительных органах, причины и обстоятельства смерти ребенка еще выясняются.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере здравоохранения, оказания медицинской помощи и иных законов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи завели уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Детали произошедшего пока что не разглашают.

Отметим, наказанием по данной статье может стать лишение свободы до двух лет или исправительные работы на тот же срок.

Ранее "КП-Иркутск" писала об отце-инвалиде из Бурятии, который несколькими точными ударами убил родного сына. Врачи подтвердили, что мужчина был в состоянии аффекта из-за постоянного травматичного воздействия на психику.

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