Прокуратура проведет проверку из-за сообщений о нападении крысы на подростка в Бодайбо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура города Бодайбо организовала проверку из-за информации, распространяемой в соцсетях. По словам очевидцев, днем 22 ноября на 14-летнего подростка напала крыса. Мальчику оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Школьника отпустили домой. Причины и условия произошедшего устанавливаются. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, а также дератизации, санитарно-эпидемиологического и иного законодательства, - отметили в ведомстве.

Напомним, стала известна судьба детей, которых забрали из семьи замерзшей насмерть 4-летней девочки в Бурятии. Ребенок погиб утром 22 ноября после нескольких часов на 15-градусном морозе. Оказалось, что ночью малышка вышла из дома, а в темноте заблудилась и не смогла найти дорогу домой. СК завел уголовное дело.