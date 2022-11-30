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НовостиОбщество30 ноября 2022 4:40

Прокуратура проведет проверку из-за сообщений о нападении крысы на подростка в Бодайбо

У школьника остались царапины на спине
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Прокуратура проведет проверку из-за сообщений о нападении крысы на подростка в Бодайбо

Прокуратура проведет проверку из-за сообщений о нападении крысы на подростка в Бодайбо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура города Бодайбо организовала проверку из-за информации, распространяемой в соцсетях. По словам очевидцев, днем 22 ноября на 14-летнего подростка напала крыса. Мальчику оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Школьника отпустили домой. Причины и условия произошедшего устанавливаются. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, а также дератизации, санитарно-эпидемиологического и иного законодательства, - отметили в ведомстве.

Напомним, стала известна судьба детей, которых забрали из семьи замерзшей насмерть 4-летней девочки в Бурятии. Ребенок погиб утром 22 ноября после нескольких часов на 15-градусном морозе. Оказалось, что ночью малышка вышла из дома, а в темноте заблудилась и не смогла найти дорогу домой. СК завел уголовное дело.