История, которая произошла с сыном усольчанки Оксаны Ковальчук, шокировала всю Иркутскую область. Фото: предоставлено героиней публикации

История, которая произошла с сыном усольчанки Оксаны Ковальчук, шокировала всю Иркутскую область. В марте 2022 года, находясь в школе, 14-летний Савелий лишился фаланги пальца.

В Иркутской области школьнику на перемене оторвало палец: что стало с ребенком

Как ранее рассказывала «КП» - Иркутск», ситуация произошла в тот момент, когда дети находились на перемене. Савелий стоял возле двери, которая ведет на площадку между этажами. В ту же минуту по коридору бежали другие школьники. Савелий схватился за дверь, чтобы пропустить их перед собой. Руку поставил в проем, где находятся петли. Дети оттолкнули дверь и средний палец на левой руке ребенка отлетел в сторону.

Позже оторванную фалангу найдут под лестницей. За то время, что Савелий искал помощи у медсестры, проходящие наступят на нее несколько раз.

- Сыну провели экстренную операцию. Но пальчик не прижился из-за деформации, - рассказывает Оксана Ковальчук. – Через несколько дней врачи ампутировали его. На этом мучения ребенка не закончились. Фаланга продолжала гноиться и ее ампутировали еще дальше.

Мальчику провели экстренную операцию, но палец не прижился из-за деформации. Фото: предоставлено героиней публикации

Мама мальчика рассказала, что полученная травма не только не вызвала сочувствия к ребенку, но и стала причиной травли. Как заверяет женщина, отношения у Савелия с одноклассниками не складывались и раньше. А после случившегося ребенка начали обзывать «обрубком» и зло шутить. Оксана Ковальчук уверяет, что учителя были в курсе происходящего, но не предприняли никаких мер, чтобы остановить это. Женщина решила привлечь школу к ответственности в суде. Заседание состоялось сегодня, 30 ноября.

После случившегося одноклассники Савелия устроили над ним настоящую травлю. Фото: предоставлено героиней публикации

- Усольский городской суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу 14-летнего школьника в лице его законного представителя компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

- Конечно, компенсация намного меньше, чем хотелось. И я не знаю, будет ли школа опротестовать решение суда, - рассказывает Оксана Ковальчук. – Но в целом, на данном этапе я довольна результатом.

В разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск» Оксана Ковальчук рассказала, что сейчас Савелий переведен на индивидуальное обучение. Он по-прежнему чувствует себя немного замкнуто, но женщина рада, что ее ребенок не контактирует с другими детьми. Швы мальчику сняли несколько недель назад. Семья надеется, что воспалительный процесс на руке остановится окончательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сын приехал отдельно, а палец - отдельно» : семикласснику оторвало палец в школе в Иркутской области (подробнее)

«Расцарапала спину и укусила за палец»: вскрылись неожиданные подробности о нападении крысы на 14-летнего школьника в Бодайбо (подробнее)

Снова может улыбаться. Мама избитого взрослым мальчика из Улан-Удэ рассказала о состоянии сына после операции (подробнее)