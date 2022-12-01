"Мои бабки и дедки ждали письма и пенсии": таежный почтальон 15 часов спасал тонущего в ледяном болоте коня Казбека

Андриян развозит пенсии и письма в деревни за 150 км. Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

- Шел третий день нашего «рейса». Обычно они длятся неделю. На улице стоял холодный октябрьский день, мы с Казбеком уже почти вышли из тайги. Оставалось пройти только последнюю «лужу», как я услышал хруст. Ледяная корка, которая покрывала болото под конем Казбеком, треснула! Мы с Казбеком оказались в воде. Он провалился по шею, - тот день и тот «рейс» почтальон Андриян Хромов из поселка Качуг Иркутской области, известный как таежный почтальон, забудет едва ли.

На всю Россию Андриян Хромов, может, и не известен, но статьи в газетах и сюжеты на федеральных телеканалах о нем писали и показывали. Еще бы! Почтальон – и так-то профессия из прошлого. Кажется, что мессенджеры и электронная почта – уже давно вытеснили рукописные письма и посылки. Но не в сибирской глубинке! Тут, страшно сказать, все еще есть местечки, где об интернете только слышали, но не видели, и с чем едят этого «зверя» не знают. Также как о банкоматах и карточках, на которые переводят пенсию. Вот Андриян Хромов и возит все это до своих адресатов – верхом на коне. Они с Казбеком - связь между «большой землей» и тремя глухими эвенскими деревушками, Шевыкан, Тырка и Чинонга. Там проживает всего-то около 30 сибирских старожил. Чтобы донести до них почту, нужно провести неделю в пути, преодолеть 150 километров. Какая машина? Места непроходимые, таежные. Только на коне и можно проехать. В рейсы Андриян отправляется стабильно раз в месяц.

Таежный почтальон развозит почту в любую погоду. Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

- В тот день, перед отправкой в «рейс» мой внутренний голос подсказывал подождать, пока дорога «встанет», - вспоминает Андриян. - А как отложить, если меня мои бабки и дедки ждут?! Не сдержался и пошел Казбека запрягать. Ехали привычной болотистой дорогой. Уже все льдом покрылось, так как на улице -15 градусов было. Мы уже почти вышли на тропу - одну лужу, как я это называю, осталось преодолеть. Время около 9.00 утра было, когда услышал звук трескающегося льда. Я верхом на Казбеке был, поэтому быстро спрыгнул, а он барахтаться начал и скатился в самую середину болота, где утоп по шею. В течение пяти часов, как только не пытался его вытащить: за хвост тянул и за копыто. Сам уже весь вымок. Понял, что одному не справится, поэтому пошел до ближайшей деревни Тырки. Около трех часов шагал, преодолел 14 километров. Мокрый! Но мороза не почувствовал. Мы, сибиряки, закаленные, ко всякому привыкли. И потом в движении же был. Согревал и костюм, хороший такой, демисезонный, тепленький. А в деревне, как только туда добрался, дали переодеться в сухое.

Отдыхать и согреваться? Да как бы не так. Коня надо спасать. Тем более, конь соседский. Любимый Бэха х5, как назвал своего верного друга Андриян, потерялся больше года назад. И деревенские сразу вызвались на помощь Андрияну. Однако ночью идти опасно, поэтому отложили поход на утро. Помогали, чем могли: кто квадроцикл предоставил, кто 20 литров бензина, кто ручную лебедку, кто овес, ведь Казбек явно проголодался уже. В 12:00 утра выдвинулась команда из четырех человек вместе с Андрианом спасать Казбека. Половина уехала на квадроцикле, остальные пешком добирались.

В таежной глуши народ ждет почтальона, который приносит весточки и новости с "большой земли". Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

- Когда приехали туда, подумали, что Казбек погиб, - говорит Андриян. - Не шевелился даже. Я подошел, потрогал, живой! Ну, мы лебедку к дереву привязали, а Казбека веревками обмотали за спину и начали тянуть. Около двух часов вытаскивали. Он в себя долго не мог прийти, шатался и чуть не падал. Ослаб! Конечно, проведи-ка 15 часов в болоте! Это на улице тогда -15 градусов, а в воде еще холоднее. Он начал землю есть, а я ему овес сыпать через каждые 100 метров. Вот так и добрались до деревни мелкими перебежками.

Теперь Казбек не сможет передвигаться на длинные расстояния из-за переохлаждения копыт. Его максимальная дистанция 5 км, чтобы за ягодой съездить или за грибами.

Андриян Хромов сам родился и вырос в таежной деревне. Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

Теперь и Андриян подумывает уйти на пенсию в начале следующего года. Приемника себе не нашел и думает, что не найдется больше такого человека.

- Людям уже сказал, что ухожу, - признается Андриян. - Пытаются меня отговорить, чтобы остался. Бабушка вот одна живет, которая всегда меня радостно встречает, когда пенсию приношу. В благодарность – то палкой колбасы угостит, то еще чем. Но я уже сам в возрасте, и мне тяжело. Тем более и семья дома все время скучает. Последний рейс планирую сделать на марте 2023 года на зимнике и все.

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