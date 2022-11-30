«Мы вернулись с того света!»: иркутский доброволец чудом вывел 11 солдат из окружения на Донбассе

Игорь Зуев совершил настоящий подвиг. Фото: из личного архива Игоря Зуева

Вся жизнь 51-летнего Игоря Зуева из Иркутска – служение Родине. За его плечами – вооруженные конфликты в Нагорном Карабахе, Чечне и на Донбассе. Несколько лет он проработал в силовых структурах. Иркутянина знают и уважают многие. После выхода на пенсию мужчина создал общественную организацию, которая оказывает поддержку ветеранам и инвалидам боевых действий в Чечне и иных локальных конфликтов. Но не смог оставаться в стороне, когда его помощь так необходима. В августе подписал контракт и ушел добровольцем на Донбасс.

- Мой боевой опыт поможет выполнить задачи специальной военной-операции, - я так решил, - на вопрос «почему», скромно отвечает Игорь Зуев.

И он знал, на что идет. 30 сентября мотострелковый взвод иркутянина попал под ожесточенные бои под Красным Лиманом. Командир, Игорь Зуев, совершил настоящий подвиг – вывел из-под удара и сохранил жизни одиннадцати бойцам.

Риск попасть в плен был очень велик, но российские военнослужащие не думали сдаваться. Фото: из личного архива Игоря Зуева

- Мы стояли возле села Торское, - рассказывает Игорь Зуев. – Вместе с нами были еще несколько подразделений, в том числе кадыровцы, разведка, отряды ЛНР. Многочисленные группировки украинцев и иностранных наемников наступали. Поэтому командование приняло решение отвести войска и покинуть территорию ради сохранения жизней. Перед нами же стояла другая задача – мы должны были прикрывать их отход.

На тот момент в подчинении у Игоря Зуева находилось всего 17 человек. Именно эти смелые бойцы пробивались фактически через целый батальон противников. Но даже несмотря на неравные силы, взводу Зуева удалось ликвидировать свыше 30 наемников и уничтожить несколько единиц вражеской техники.

- Немного задержав наступление, мы прорвались, - рассказывает Игорь Зуев. – Наша БМП была уничтожена, подбили гусеницы и башню. Многие из нас получили ранения. Меня самого накрыло ударной волной. Хорошо, что я был в каске и бронежилете. Это и спасло меня! А еще нательный крестик. Он защищает меня еще со времен военного конфликта в Чечне.

Из-за контузии командиру подразделения было тяжело ориентироваться на незнакомой местности: у мужчины постоянно кружилась голова, а сознание было как в тумане. Сложность также состояла в том, что при отступлении российские войска подорвали все мосты, поэтому пробираться приходилось буквально наощупь, по оврагам и болотистым местностям. Армия ВСУ поняла, что взвод Зуева – не простые солдаты, а истинные профессионалы, поэтому начали вести за ними настоящую охоту. Риск попасть в плен был очень велик, но российские военнослужащие не думали сдаваться!

Удивительно, но мужчин спасло именно то, что изначально они выстроили неправильный маршрут. Бойцы заплутали и случайно двинулись в сторону противника, там, где их никто искать и не помыслил. Несколько раз они натыкались на вражеские блокпосты, хоть и старались их обходить. Выбраться из непростой ситуации помог компас. Определив нужное направление, в конце следующего дня Зуев наконец вывел взвод к своим.

- Шли пешком около 30-ти километров. Раненые, контуженные. Без еды, воды и все мокрые от крови, - рассказывает Игорь Зуев. – Я ребятам не говорил, но я считал, что шансы у нас тогда были 50 на 50. Наверное, это одна из самых сложных ситуаций, в которую я попадал за все время службы. Командование считало, что мы все погибли. Слишком уж не равны были силы. То, что мы оттуда вышли – это какое-то чудо! Я всем говорю, что мы вернулись с того света…

Пока командир вернулся в Иркутск, чтобы перевести дух и побыть с любимой семьей. Фото: из личного архива Игоря Зуева

Бойцов направили на лечение в госпиталь. У Игоря Зуева – минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, аритмия.

- Из-за контузии не могу спать по ночам, - говорит Игорь Зуев. – Но несмотря на все это и ранение, я вернусь к своим обязанностям. Буду выполнять воинский долг до конца.

А пока командир вернулся в Иркутск, чтобы перевести дух и побыть с любимой семьей. Все это время дома его ждали супруга и 6-летний сын. Мальчик невероятно гордится своим отцом.

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