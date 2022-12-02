«Кричала, что дочки горят»: Мать-одиночка и ее дети чудом уцелели при пожаре в Улан-Удэ, но потеряли все

Огонь чуть не унес жизни двух дочерей жительницы Улан-Удэ. Фото: предоставлено героиней публикации

Вечером 28 ноября, в одном из домов дачного товарищества в Улан-Удэ произошел страшный пожар. Буквально за несколько минут огонь уничтожил все, что успела за 10 лет нажить Ирина Цой – дом и машину. И чуть не унес жизни двух ее дочерей. Девочкам 8 и 17 лет. Женщина воспитывает их самостоятельно.

- В момент пожара в доме находилась я, девочки, а также моя подруга и ее 4-летний сын. Они недавно на время переехали к нам из Иркутска, - с ужасом вспоминает пережитый вечер Ирина. – Я была на втором этаже, подруга занималась своими делами на первом. Кто-то из ребятишек уже спал, кто-то еще играл. И тут подруга звонит мне на телефон и говорит, что, мол, пахнет дымом…

Причиной возгорания стала неисправность проводки в автомобиле. Фото: предоставлено героиней публикации

Женщина спустилась вниз и почувствовала, что сильный запах доносится из гаража. Ирина с помощью кнопки подняла ворота помещения, чтобы разобраться в чем проблема. Это и привело к роковым последствиям. Воздух попал в гараж, огонь вспыхнул и перекинулся в дом.

- Обратно в дом я уже зайти не смогла. Передо мной была стена из огня, - рассказывает Ирина. – Подруга вместе с детьми остались в доме. Огонь распространялся так быстро, что в какой-то момент я подумала, что они там не уцелели. От бессилия я упала на асфальт и кричала, что мои дети горят…

Ирина Цой воспитывает детей самостоятельно. Фото: из личного архива героини публикации

В это же время подруга Ирины начала вызволять детей из горящего дома. Женщина выкидывала по очереди их из окна фактически в том, в чем они были – кто в пижамах, кто в футболках. А еще через пару минут выбралась и сама. Но затем погорельцев ждало еще одно испытание. Холодом. В тот вечер температура на улице была -23 градуса, дул сильный ветер. Младшая дочка Ирины успела немного обморозить себе ножки, пока несла на руках 4-летнего малыша.

А в это время огонь перекинулся на вторую половину дома, в которой жили соседи женщины. Но хозяин все же успел вывести семью и отогнать свою машину из гаража. Пожарные спасли только его часть дома. А вот у семьи Цой не осталось ничего. Позже стало известно, что причина возгорания в неисправности проводки в автомобиле.

У семьи Цой не осталось ничего. Фото: предоставлено героиней публикации

Сейчас Ирина восстанавливает утраченные документы и заново пытается выстроить свою жизнь. Живет семья в комнате, которую им предоставила прихожанка местной церкви. Помогают необходимыми вещами и неравнодушные люди.

Семья Ирины только начинает отходить от пережитого. Фото: из личного архива героини публикации

- Мы только более-менее начинаем отходить от пережитого, - признается Ирина. – Дети испугались сильно. Кто-то замкнулся в себе и молчит, кто-то плохо спит. Сложно. Но будем двигаться дальше. Слава богу, что все остались живы!

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