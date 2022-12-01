«Усыпите его»: раненного после падения с пятого этажа кота Кузю спасли от хозяйки-предательницы

Фото: благотворительный фонд помощи животным «Собака счастья»

На долю молодого черного котика по кличке Кузя выпало немало трудностей. Покалеченного питомца в одну из ветклиник Улан-Удэ принесла хозяйка, которая едва ли не в слезах просила медиков сохранить ему жизнь. На волоске от смерти животное оказалось после падения с высоты пятого этажа. Как итог: перелом сразу трех лап. Ни ходить, ни стоять Кузя не в силах, он лишь дрожит и жалобно «плачет», когда к нему подходят люди. В ответ женщину успокоили и пообещали сделать все возможное. Она оставила любимца на лечение в стационаре, но через несколько дней вернулась и удивила врачей своей просьбой.

«Усыпите его», - холодно обратилась к ветеринарам, когда-то не находящая себе места хозяйка. Как стало известно позже, сибирячка боялась, что кот будет…хромать. В этот момент в ситуацию вмешались волонтеры благотворительного фонда помощи животным «Собака счастья».

- Ребят, взгляд Кузи, полный тоски и печали, когда хозяйка пришла и забрала теплую рубашку, которую сначала «заботливо» стелила под ним, забыть невозможно, - пишут в соцсетях зоозащитники.

Теперь Кузя живет вместе с другими четвероногими в поиске любящей семьи. Ему необходима сложная операция, после чего предстоит долгое восстановление.

- Если уж Кузя выжил после такого страшного падения, то мы с вами должны сделать все, чтобы он боролся до конца! – обратились к подписчикам волонтеры.

Денежный сбор на лечение Кузи проводят в социальных сетях фонда.

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