«Многие недоумевают - как всех прокормить?»: мать 10 детей из Бурятии раскрыла секреты семейного счастья

Супруги прилагают все усилия, чтобы дети выросли добрыми и порядочными людьми. Фото: из личного архива героини публикации

На днях президент Владимир Путин присвоил первым семи россиянкам почетное звание «Мать-героиня». И в их числе - жительница Бурятии, 41-летняя Людмила Бадмаева. Она родила и воспитывает вместе с мужем десятерых детей! Таких женщин в стране - единицы. Секретами материнства сибирячка поделилась с «КП»-Иркутск.

«Мы сами - из многодетных семей»

Будущие супруги родились и выросли в селе Михайловка. Познакомились еще в молодости, когда оба работали на зернотоке. Вскоре дружба перетекла в теплые нежные отношения. Поженилась пара, когда Алексею было 22 года, а Людмиле 19. Спустя два года у них родился первенец. Мальчика назвали Степаном. И с тех пор появление каждого ребенка только укрепляло их союз.

Будущие супруги познакомились еще в молодости, когда оба работали на зернотоке. Фото: из личного архива героини публикации

- Я и мой супруг воспитывались в многодетных семьях, - рассказывает Людмила Бадмаева. - Нас у родителей было восемь. А у мужа есть три сестры и брат. И вот, наша семья тоже не стала исключением. Все наши дети желанные и любимые!

В семье пять мальчиков и пять девочек. Самому старшему Степану уже 20 лет. Самой младшей Лизоньке всего чуть больше года. Дети учатся в школе и колледже. Старшие ребята с удовольствием помогают младшим братьям и сестрам, делают вместе уроки.

Муж Людмилы – ветеран боевых действий в Чечне. Дважды принимал участие в спецоперации на Украине. Людмила занимается воспитанием детей и хлопотами о доме. А хлопотать ей есть о чем! У семьи большое хозяйство и огород. Летом и осенью семья ходит в лес за грибами и ягодами. Отец семейства – заядлый рыбак. К своему увлечению он приобщает и старших детей. Рыбу ловят круглый год.

Супруги прилагают все усилия, чтобы дети выросли добрыми и порядочными людьми. Фото: из личного архива героини публикации

- Многие недоумевают. Мол, вау, десять детей. Как же всех прокормить? Наверное, супы варите целыми ведрами, - смеется Людмила. - Нет, конечно! Обычная кастрюля супа. Всем хватает, все сыты. Выручают свои овощи с огорода.

В доме у каждого есть свой уголок для увлечений. Например, девочки любят рисовать. А 9-летний Иван увлекается футболом, борьбой и танцами.

Награду получит в Кремле

Словом, семья очень любящая и дружная. Супруги прилагают все усилия, чтобы дети выросли добрыми и порядочными людьми.

- Я оптимист. Верю только во все хорошее и светлое. Если судьба дает столько детей, значит и будет возможность их воспитать, - рассказывает Людмила. - Нам в радость быть родителями. Дети учат нас быть добрыми, счастливыми. Они радуются мелочам, у них горят глаза. Глядя на них, забываешь о проблемах в жизни. Конечно, бывают иногда сложности. Особенно, когда ребятишки болеют. Они буквально по очереди сваливаются с температурой. Каждому нужен уход. Но ничего, справляемся!

О том, что Людмила удостоилась высокой награды, женщина узнала по телефону. С ней связались представители администрации президента. А затем информация моментально разлетелась в социальных сетях.

- Конечно, мы были удивлены, - рассказывает Людмила. - Но это очень приятная новость!

Торжественное награждение матери-героини состоится в декабре. Сибирячка получит награду из рук президента в Кремле.

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