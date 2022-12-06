Потеряла маму и сестру в ДТП, а сама заболела раком. Школа в Братске устроила ярмарку и собрала 200 тысяч для девятиклассницы

Школа собрала 200 тысяч рублей для тяжелобольной ученицы в Братске. Фото: личный архив героини публикации

Мыло, глиняная и керамическая посуда ручной работы, вязаные игрушки, торты, пирожные… И все это в фойе школы! Ярмарка в школе № 41 Братска прошла в минувшие выходные не просто так. В виде товаров – поделки детей, учителей и мастеров города, которые их пожертвовали. В виде покупателей – снова ученики и их родители, педагоги, да и обычные горожане. Более одной тысячи человек объединились ради одной цели - помочь девятикласснице Оле Стич.

- Три года назад мы возвращались семьей из отпуска в Красноярке, - рассказывает Сергей Стич, отец Оли. - Трое детей – Оля и младшие дочери-двойняшки, супруга и я. Решили двойняшка зоопарк и аквапарк показать. У нас в Братске такого нет. Ездили на машине, я был за рулем. Внезапно на встречку выехала машина, за рулем была девушка… Я пытался увернуть от столкновения на обочину, не вышло... Супруга, она сидела впереди, и одна из двойняшек, она сидела за женой, погибли… Вторая младшая дочь почти не пострадала, у нее были только ушибы, у меня - переломы, а Оле поставили позвоночно-спинальную травму. Врачи сказали, что ходить она больше не сможет... Но Оля – боец! Мы долго учились заново ползать, потом на колени вставать. Казалось, восстановление идет, виден прогресс! Но летом у дочки вдруг поднялась температура под 40. Саркома Юинга бедренной кости 4-й стадии… Злокачественная опухоль… Олю одну забрали бортом санавиациив Иркутск, где подтвердили диагноз.

Одноклассники, ребята из параллельных и даже те школьники, кто Олю не знает, прониклись ее ситуацией. И учителя, разумеется, тоже. Все думали, как помочь ей и ее семье. Идея провести благотворительную ярмарку родилась в ноябре во время традиционной школьной планерки у заместителя по воспитательной работе. Поддержали единогласно!

- Придумали и специальную школьную валюту - «дар», - классный руководитель Оли Любовь Быкова. - Ей можно было расплатиться за любой товар. При входе в школу стояли два обменных пункта, где учителя меняли гостям рубли на «дары». Самым дорогим товаром было керамическое блюдо стоимостью 1,5 тысячи рублей. Много было вкусностей, выпечки. Все выглядело, как в сказке про «скатерть-самобранку». Очень помогли делом мастерицы города Братска – предоставили свои работы. Это вязаные игрушки, свечи и мыло ручной работы, аксессуары для волос, интерьерные корзинки из трикотажной пряжи, керамическую посуду и многое другое. Все прошло успешно. Раскупили почти все! В этот же день мы передали Сергею Стичу 210 тысяч рублей, вырученный на ярмарке.

Оле Стич сейчас 15 лет. Она красивая, светлая девочка. И пока его сверстники готовятся к экзаменам, Оля проходит свое собственное испытание. Она отчаянно борется за жизнь! И мечтает о будущем – выбирает профессию. Она хочет стать доктором и спасать людей. А еще она ведет свой блог в соцсетях. Как и все подростки, рассказывает, что ее беспокоит, волнует, делится планами. Их у Оли много. Она не теряет надежды и верит, что все у них с папой и сестрой будет хорошо. Ее стойкости, силе духа можно позавидовать. Не каждый взрослый, пожалуй, справится. С конца сентября девочка проходит блоки химиотерапии в Иркутской государственной областной детской клинической больнице, где с ней рядом всегда находится папа. Между курсами отдых всего 3-4 дня. Сейчас закончился очередной. Оля с папой спешат домой, в Братск.

15-летняя школьница отчаянно борется за жизнь. Фото: личный архив героини публикации

- На сегодня мы уже прошли три блока, осталось еще шесть, - говорит Сергей Стич. - Про операцию пока говорить рано, так как еще не закончился курс лечения. По окончанию на связь через телемост выйдут московские врачи, которые скажут нужно удалять кость или ампутировать ногу. Но хочу поблагодарить всех учителей, учащихся их родителей и людей, которые проявили сострадание и собрали нам более 200 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна судьба детей, которых забрали из семьи замерзшей насмерть 4-летней девочки в Бурятии. (подробности)

«Расцарапала спину и укусила за палец»: вскрылись неожиданные подробности о нападении крысы на 14-летнего школьника в Бодайбо. Сообщение о нападении крысы на подростка в больнице Бодайбо оказалось ложным. (подробности)

Палец отлетел в сторону: что стало с семиклассником, которого покалечило дверью в школе. (подробности)

Наша Анечка сильно хочет жить!: семья с пятью детьми выхаживает дочь после страшного ДТП, выживая на 22 тысячи в месяц. 9-летняя пациентка вопреки прогнозам врачей сделала первые шаги и начала говорить (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08